Accident mortal d'un motorista a Encamp

El sector no està satisfet amb les vendes de Nadal

Un home de 57 anys, resident, ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit que ha tingut lloc a la rotonda de les Dos Valires, al quilòmetre 2,6 de la CG-2, a Encamp. El fatal incident ha tingut lloc a les 5.38 de la matinada. En l'accident s'ha vist implicat un sol vehicle, una motocicleta Yamaha Majesty YP400 de matrícula andorrana, que s'ha estavellat contra la barrera. El conductor i únic ocupant de la moto ha resultat difunt. Els agents de policia del Grup d'Investigació d'Accidents de Trànsit instrueixen el pertinent atestat per tal d'esclarit les causes probables de l'accident.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació