El Pirineu iguala el millor registre de la història

El Pirineu de Lleida ha complert les expectatives i ha arribat a una mitjana d’ocupació del 75% durant el període nadalenc amb una punta de gairebé el 100% al voltant de Cap d’Any, entre el 29 de desembre i el 2 de gener. Les estacions d’esquí han venut prop de 238.000 forfets, un 8% més que l’any passat, segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, que assegura que les dades encara serien més bones si no fos perquè la meteorologia ha fet la guitza i algunes jornades el vent ha obligat a tancar part les pistes.

En tot cas, el director del Patronat, Juli Alegre, ha explicat que el nombre d’esquiadors registrats aquest Nadal iguala el millor registre de la història, que va ser el de la temporada 2013-2014. També assegura que, si se sumen als 97.300 del pont de la Puríssima, a hores d’ara ja s’han venut el 25% del total de forfets previstos durant tota la temporada (1.330.000). A més, durant aquests 13 dies, del 26 de desembre al set de gener, els turistes han deixat al Pirineu lleidatà un impacte econòmic d’entre 40 i 45 milions. D’altra banda, la nevada d’aquest diumenge ajudarà a consolidar els gruixos per garantir la neu fins a finals de temporada.

L’ocupació ha crescut un 5% respecte l’any passat per les mateixes dates i, segons Alegre, hauria arribat al 80% «si no fos per les inclemències meteorològiques». Des del 26 de desembre han passat per les comarques de Lleida 100.000 turistes que han generat unes 250.000 pernoctacions. També per culpa del temps no s’ha pogut assolir la previsió inicial de vendre 250.000 forfets aquests festes nadalenques. Segons el Patronat, l’activitat s’ha vist dificultada per les fortes ràfegues de vent, pluja i neu del temporal batejat amb el nom de Bruno la setmana de Nadal, així com per les elevades temperatures de la setmana de Reis, que han perjudicat en alguns casos la qualitat de la neu i han obligat a tancar algunes estacions de nòrdic, com també pel temporal d’aquest cap de setmana de Reis. Malgrat tot, la valoració global del sector turístic i de l’esquí és molt positiva. Per sectors, el turisme rural i els hotels més pròxims a les estacions han arribat a un 80% de mitjana d’ocupació i els bungalows als càmpings de muntanya s’han quedat al 60%.

La millor ocupació, tal com era prevista, va tenir lloc la setmana de Nadal fins a Cap d’Any amb dos períodes ben diferenciats. D’una banda, del dimarts 26 de desembre, festivitat de Sant Esteve, fins al 28 de desembre l’ocupació es va situar entre el 65 i el 85%, segons les diferents tipologies d’allotjament. A partir del 29 de desembre fins al 2 de gener es va arribar a la plena ocupació a la pràctica totalitat dels establiments del Pirineu en les diferents modalitats d’allotjament turístic.

A partir del 3 de gener i fins ahir, el nivell d’ocupació ha estat inferior però amb un comportament ben diferenciat entre el 3 i el 5 de gener i el cap de setmana de Reis. Fins el divendres, dia 5 de gener, la mitjana d’ocupació es va mantenir encara força alta.