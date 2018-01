Els lloguers aniran a més

Lluny de minvar la previsió de cara a aquest any és que el preu dels lloguers continuï a l’alça. La tendència general és que en finalitzar la temporada d’hivern –un cop els esquiadors forans i temporers abandonen el país–, el mercat immobiliari torni a tenir preus similars als d’abans d’iniciar la temporada. Però segons destaca el president del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Jordi Galobardas, no hi ha indicis que això acabi passant, «de fet, s’estima que els preus encara pujaran una mica més».

Galobardas creu que s’està «consolidant una recuperació del sector» i que aquest fet propicia que els lloguers siguin majors. Tot i això, «en cap cas podem tornar a parlar d’una situació de bombolla immobiliària, i és que encara estem molt lluny dels anys d’abans de la crisi. Però és cert que el teixit ha anat a millor, l’atur és cada vegada menor, hi ha més immigració i, en general, la població augmenta. Tot això fa que el mercat vagi a més».

S’opta per viure lluny del centre

Galobardas assegura que el sector ha constat una migració del centre cap a altres parròquies més allunyades i amb preus més assequibles. A hores d’ara, un lloguer, per exemple, de Sant Julià, és entre un 20 i 25% més barat que un d’Andorra la Vella o d’Escaldes amb les mateixes condicions. I fins i tot, en alguna ocasió, la diferència pot fregar el 30%.

L’oferta escasseja

Els lloguers pugen però també ho fan les transaccions de compra-venda, tot i que en menor mesura. Segons destaca Galobardas, «cada vegada hi ha més turistes que volen tenir una residència al Principat i opten per comprar un habitatge, però es troben amb un problema: que la cartera no ha crescut». En aquest sentit, el president destaca que al llargs dels darrers 10 anys la diferència entre la demanda i l’oferta s’ha anat fent cada vegada més gran. S’han construït pocs habitatges nous «i això tindrà repercussions en un futur força immediat».

Segons Galobardas, un dels motiu de la mancança d’obra nova és «que no hi ha facilitats per als promotors. Caldria millorar les condicions de construcció i modificar la llei del sòl, perquè, per exemple, avui dia encara costa molt establir nous plans parcials». A més, el sector també es troba amb «dificultats administratives» i una falta «de confiança per part de les institucions financeres».

El col·legi reitera que cal modificar les lleis del sòl i d’arrendament per adaptar-se a les noves necessitats

Tanmateix, l’AGIA reitera que cal modificar la llei d’arrendament per poder adaptar el sector a les necessitats del país, posant com a exemple la situació dels temporers, que requereixen d’uns contractes de menor durada i d’unes condicions específiques degut a les seves contractacions laborals i al règim d’estada curta que fan a Andorra. Galobardas remarca que sense una nova legislació, aquesta casuística no pot seguir endavant i que tard o d’hora acabarà esclatant.

El president també assegura que des de l’AGIA i altres associacions i entitats del sector s’ha parlat amb l’administració per posar tots aquests problemes sobre la taula. Tot i això, a hores d’ara l’única resposta que s’ha rebut és que des del Govern s’estudiaran les propostes i que en un futur, no se sap si proper o llunyà, s’hi intentarà posar solució.

Acceptació d’animals

Un altre problema amb què es troben els ciutadans són la recerca d’habitatges on s’acceptin animals. Al respecte, Galobardas remarca que la decisió de permetre o no animals és de cada propietari i que l’opció que cada vegada agafen més inquilins és assegurar les seves mascotes. D’aquesta manera, «els propietaris tenen la certesa que si passa alguna cosa, estaran coberts. I la veritat és que generalment, si hi ha aquesta assegurança, s’acaba permetent que l’animal visqui a l’habitatge».

Manquen dades

L’AGIA ha denunciat en diverses ocasions que a l’hora d’analitzar el sector i voler fer valoracions es troba amb una mancança de dades molt important. Aquesta trava no els deixa avançar en l’estudi del sector i no facilita el fet de poder trobar noves solucions als problemes que es detecten. Per aquest motiu, de cara a aquest any, des del col·legi es preveu publicar un treball annalístic a nivell de demanda, preus, contractació i altres factors del sector per conèixer acuradament la situació del país i poder-hi actuar en conseqüència.