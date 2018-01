El pressupost antidrogues de Salut ha augmentat un 29% en 4 anys

El pressupost del Ministeri de Salut per al Pla Nacional Contra les Drogodependències (PNCD) ha augmentat un 29,4% en els últims quatre anys, és a dir, entre el 2014 i el 2017. De fet, els recursos per a aquest propòsit no han deixat d’augmentar des de mitjans de la dècada actual, tot i que en major o menor proporció. Així, el 2014 es van dedicar 16.926,31 euros al PNCD que l’any 2015 van pujar un 4,25% fins a arribar als 17.645 euros. El creixement més important de recursos per a aquest pla va arribar el 2016, any en el qual, amb 20.525 euros, els recursos augmentaven un 16,3% respecte dels de l’any anterior. La xifra destinada a aquest programa del Ministeri de Salut per al 2017 va ser bastant estable respecte de la de 2016, amb només un augment de 1.375 euros, és a dir, un 6,7% més. Cal remuntar-se al 2015 per trobar un creixement inferior, del 4,25% respecte del de 2014.



Des del Govern, però, van voler aclarir que el pressupost del PNCD «no reflecteix la totalitat dels recursos que es dediquen atès que no inclou la despesa associada a les accions preventives que es desenvolupen de forma sistèmica des dels diferents departaments implicats i que disposen de recursos pressupostaris propis».

Preocupació pels joves



Així mateix, i al voltant del col·lectiu dels joves consumidors que ha fet saltar diverses alarmes durant l’any passat com ara les queixes reiterades pel consum al Prat del Roure, l’Executiu també va voler recordar la tasca dels docents en el marc del desenvolupament dels currículums escolars i l’acció de detecció precoç. Sobre la feina que es realitza a les escoles, la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Fenoll, va recordar el treball de «prevenció i conscienciació. Anem a les escoles i se’ls explica les conseqüències nefastes de les drogues. Se’ls informa també que les drogues cada vegada estan més adulterades, que porten substàncies que ja inciten molt al consum i que inclús hi ha drogues que des de la primera vegada creen adicció, que és el que li interessa a la gent que mou el mercat. A més, hem avançat les edats a les quals comencem els tallers, abans era als 13 o 14 anys i ara comencem a fer-los als 11».



Els comuns també són agents informadors i de prevenció en aquesta lluita contra les drogues. El d’Escaldes-Engordany va posar un vigilant de seguretat privada al Prat del Roure durant les nits per evitar els «comportaments incívics», en paraules de la cònsol Trini Marín, després de la polèmica pel consum d’haixix al parc per joves, sovint en presència d’infants molt petits. A més, a l’igual que tota la resta de comuns, participen del PNCD impulsat pel Ministeri de Salut. «El projecte, en la part que ens pertoca, són tallers a les escoles per a joves de 14 anys que informen sobre el tema de l’alcohol i el cànnabis, tot coordinat des del Ministeri», van informar des del comú escaldenc. A més, van afegir: «També fem prevenció mitjançant la promoció del lleure educatiu amb les programacions i serveis del departament de Joventut del comú. Intentem potenciar que els joves siguin conscients, tot i que els tècnics del departament no són especialistes en prevenció, poden acompanyar o aconsellar», van comentar des del Comú d’Escaldes-Engordany que també organitza un grup de pares d’adolescents on en algunes sessions es tracta la problemàtica.



L’acció del Comú d’Andorra la Vella és semblant, excepte pel fet que no han detectat cap punt concret de consum com sí que ho han fet a Escaldes, segons va manifestar el cònsol menor de la parròquia i responsable de Joventut, Marc Pons. A més de les xerrades a les escoles sobre alcohol i drogues en general, «des de La Central s’intenta fer un seguiment dels joves i una feina de detecció de conductes de risc, a més s’organitzen xerrades per a pares sobre drogues», va detallar Pons.

Més enllà del PNCD

Com a exemple d’activitat preventiva que no contempla el pressupost del PNCD es troba la que fa la Policia «centrada a impedir l’accés a les substàncies addictives», van explicar des del Govern, o bé la intervenció dels professionals de l’atenció social.

Els pares de joves drogodependents s’organitzen

L’associació Els fills d’Andorra aglutina pares de joves consumidors de drogues i persones sensibilitzades amb la problemàtica. Va néixer amb la intenció de donar veu a un problema familiar que sovint es porta en silenci per l’estigma que comporta i per a reclamar més atenció per part de totes les administracions a una situació que, segons ells, no rep prou atenció al país. Creuen que caldria controlar més i millor l’accés dels joves a l’alcohol i al tabac com a porta d’entrada per a d’altres addiccions, entre algunes de les reivindicacions.