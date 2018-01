El PS estreny relacions amb els lusitans

Segons el PS, tant els representants de la comunitat com el diputat Pisco van rebre amb interès la defensa que la formació vol fer del dret a vot dels residents a les eleccions comunals. A més, ambdues parts van acordar mantenir més trobades al llarg dels mesos vinents per avaluar l’evolució de les iniciatives socialdemòcrates.

Pel que fa a la possibilitat de fer compatible tenir el passaport portuguès amb un d’andorrà, es va voler remarcar l’exemple que suposa el canvi de legislació realitzat ara fa uns anys a Luxemburg, un petit Estat on també hi ha un percentatge important de població amb origen lusità.

Durant les trobades, el PS va exposar les propostes de la formació que més poden afectar el col·lectiu resident al país, entre elles, la de permetre la doble nacionalitat, el dret a vot a les eleccions comunals i el treball que s’està realitzant per abordar les problemàtiques dels salaris baixos i de la pujada de preus dels lloguers.

Per El Periòdic

