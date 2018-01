Vallnord acull més de 110.000 visitants durant les festes de Nadal

Les dues estacions de Vallnord van tancar les festes nadalenques amb l’entrada de 110.000 persones. Segons va destacar ahir el camp de neu, les intenses nevades de la darrera setmana de l’any «van fer que milers d’esquiadors acomiadessin el 2017 i rebessin el 2018 amb les pistes d’esquí d’Arinsal, de Pal i d’Ordino Arcalís en les millors condicions i amb un alt percentatge d’obertura».

Per tot, Vallnord afronta amb optimisme les setmanes vinents, amb gruixos de neu acumulada molt per sobre dels 100 centímetres. Vallnord–Pal Arinsal i Vallnord–Ordino Arcalís van tancar ahir amb més de 50 centímetres de neu nova gràcies a les nevades de les darreres hores i esperen que aquests nivells segueixin en augment, ja que la previsió meteorològica augura més precipitacions.

La Massana

Per la seva part, les estacions de la Massana engeguen l’any amb força amb més de 86.000 visitants, un 15,5% més que el Nadal anterior, on se’n van registrar 74.000. Amb aquestes xifres, Vallnord–Pal Arinsal reprèn la marxa amb gruixos de neu renovats i la previsió de mantenir al 100% les seves instal·lacions i pistes d’esquí obertes. A més, s’espera que el nou edifici del Coll de la Botella sigui un punt de trobada cabdal per als usuaris.

Ordino

Pel que fa a Vallnord–Ordino Arcalís, també manté la tendència a l’alça. Després d’una Puríssima de rècord i beneficiada per un bon tou de neu nova que va permetre mantenir les cotes entre els 60 i els 120 centímetres al llarg de tot el Nadal, l’estació va acollir un total de 24.000 persones, una xifra similar al de la darrera temporada. En suma, durant el període de Nadal, cap d’any i Reis, l’estació ordinenca va augmentar la seva facturació en un 18% fruit dels serveis de qualitat proporcionats a l’esquiador, com ara la restauració o les escoles d’esquí. A més, segons va informar Vallnord, l’estació va denotar un augment de la seva despesa força significatiu. Amb tot, Arcalís continua proporcionant tant pistes d’esquí com zones freeride amb acumulacions de neu que arriben a superar els 135 centímetres i que, amb les nevades de les darreres hores, s’han vist renovades per 50 centímetres de neu.