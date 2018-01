Irineu Esteve, líder a la Copa d’Europa

Difícil sembla trobar paraules per definir les petjades que va deixant Irineu Esteve allà on competeix. Si la temporada passada va deixar la parròquia tricolor bocabadada amb la tercera posició que va aconseguir en la classificació general de la Copa d’Europa, en la 2017-2018 va camí fins i tot de superar-se. Es tracta d’una fora de sèrie i el millor de tot és que només té 21 anys. Ahir va disputar la segona prova de l’OPA Copa d’Europa a l’estació suïssa de Campra i va finalitzar tercer en la disciplina d’skiathlon. Dissabte havia estat segon als 15 km. patinadors així que, amb els punts que obté, se situa líder a la classificació general. Queda tot un calendari per endavant però possiblement mai ha aconseguit res similar cap competidor andorrà d’esquí de fons.

L’skiathlon costa de 10 km. clàssics i 10 més patinadors i ha optat al triomf fins a l’últim segon. De fet, es va jugar la victòria a l’esprint amb l’italià Sergio Rigoni, que finalment va ser el vencedor amb una marca de 51.15,6, i amb el francès Robin Dullivard, segon (51.16,0). Esteve va arribar a 2,3 segons i el quart, gairebé mig minut més tard. Dissabte també havia coquetejat amb la victòria, ja que s’havia quedat a quatre segons exactes del vencedor, el francès Clement Arnault.

Pel que fa a la categoria júnior, Carola Vila va tenir una participació més humana però també destacada, ja que va ser la 13a també en l’skiathlon (5 km. clàssics i 5 km. patinadors). La jove andorrana va marcar un temps de 29.53,1 a 49,5 de la vencedora, que va ser la txeca Barbora Havlickova ( 29.03,6), sobre un total de 56 participants. Dissabte, Vila havia obtingut la 20a posició en els 5 km. patinadors, per tant es mou pel top-15 de la Copa d’Europa en la categoria júnior.

Gutiérrez, 42a a la Copa del Món

Pel que fa a l’esquí alpí, Mireia Gutiérrez va afrontar la segona cita de Copa del Món en eslàlom a Kranjska Gora (Eslovènia). La representant tricolor, amb el dorsal 45, no va poder passar de la primera mànega després de finalitzar en la 42a posició.

Gutiérrez va ha aturat el crono amb un temps de 58.52, a 7.08 del millor registre, el d’una Mikaela Shiffrin que està dominant en aquesta temporada d’eslàlom amb molta contundència. El temps de Gutiérrez es va quedar a 1.49 de la30a classificada, la que marca el tall.

El seu tècnic, Roger Vidosa, va valorar: «Ha acabat molt lluny del que ella sap fer. En aquesta pista es feien diferències perquè era un traçat tècnicament exigent, no s’ha marcat molt però el suficient com per perdre ràpidament l’acceleració del teu esquí. Realment s’havia de ficar molt i li ha faltat sobretot creure i intentar accelerar en cada una de les portes, però no ha estat possible».

Amb només 48 hores per descansar i amb un viatge pel mig, Gutiérrez tornarà a competir demà a la Copa del Món de Flachau (Àustria).

Seguint amb la màxima cita mundialista d’alpí, Verdú, amb el dorsal 62, va acabar el 45è en el gegant d’Adelboden en una cursa que va guanyar l’austríac Marcel Hirscher. En Copa d’Europa, Marc Oliveras va ser el 46è en el supergegant de l’estació suïssa de Wengen i Mati Vargas, amb el dorsal 89, va ser el 75è.