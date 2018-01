Despres, triomf a l’etapa 2 del Dakar 2018 i líder

Una conducció impecable i ni una errada en la navegació van permetre que Cyril Despres aconseguís la victòria en la segona etapa del Dakar que es va disputar ahir amb sortida i arribada a Pisco (Perú), amb 267 quilòmetres d’especial. Una gran sorpresa per al pilot resident a Arinsal, que d’aquesta manera s’ha situat líder a la general per primera vegada i va demostrar que any rere any va evolucionant en la categoria de cotxes fins el punt que ja se’l considera un candidat al títol.

Despres, que en la primera etapa no havia pogut passar del 15è millor temps, ahir va treure 48 segons al seu company d’equip, Stéphane Peterhansel, que a la general es troba segon a 27 segons, mentre que el tercer és el sud-africà Giniel de Viliers, a 5.48. Amb tot, el resident es va mostrar caut: «Estic molt content per no haver patit cap contratemps. És important trobar bones sensacions».

En la categoria de motos, Cristian España ronda el top30. Dissabte va començar de la millor manera, amb una meritòria 20a posició a quatre minuts del primer líder, el britànic Sam Sunderland. Ahir, però, no va poder passar de la 32a plaça, a uns 28 minuts del primer classificat, Joan Barreda. L’andorrà, doncs, ha baixat al 29è lloc a 31 minuts del líder, el propi Barreda. H