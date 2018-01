Derrota contra el Burgos i pas enrere per anar a la Copa

Jugar la Copa del Rei pinta molt malament per al BC MoraBanc Andorra. Dissabte va patir una derrota desil·lusionant, d’aquelles que ningú s’espera, contra el cuer de la Lliga Endesa: el Burgos de Thomas Schreiner.

Un 91-99 que deixa l’equip que dirigeix Joan Peñarroya a una victòria de la vuitena posició; l’Unicaja de Shermadini no va fallar davant l’Obradoiro a casa i se situa setè gràcies a l’average i aprofitant la derrota d’ahir a la pista del Guipúscoa del Tenerife, ara mateix l’equip que marca el tall per a la Copa. Els tricolors estan un triomf per sota d’aquests dos equips i amb un average de +27 però l’Unicaja és pràcticament inabastable, ja que el té de +98; caldria guanyar els dos partits i que els andalusos els perdessin. Per contra, el Tenerife té un +7 i si el MoraBanc l’igualés, tot apunta que l’avançaria en la taula i se situaria vuitè.

Atropellats

El que ningú no imaginava és que el Burgos fos tan superior en una pista tan complicada com és el Poliesportiu. Només d’inici van dominar els tricolors gràcies a l’encert des del triple. Però tot va caure a partir del 19-12; el Burgos va anotar 11 punts seguits i va acabar el quart 19-23. Al descans, el desavantage era ja de 14 punts (36-50), al tercer quart de 15 (64-79) i només a l’últim quart es va maquillar el resultat, tot i que en cap moment el MoraBanc va tenir opcions de remuntar.