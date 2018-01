Les obres del nou tanatori d’Escaldes començaran a l’estiu

La demanda veïnal per a la instal·lació d’un tanatori a Escaldes ja veu els resultats. El centre es començarà a construir a l’estiu i les obres duraran uns 15 mesos, tal com va explicar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, durant la presentació del projecte guanyador del concurs públic. La idea de l’arquitecte Josep Travé serà la que finalment es posarà a la pràctica i s’ubicarà a tocar de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.



El que destaca de la proposta escollida és la reducció gradual del so des de l’entrada de l’edifici fins a les sales de vetlla, una característica que pretén crear espais amb diferents nivells d’intimitat que respectin els difunts i les famílies. «Ha estat un repte perquè teníem una parcel·la complicada, situada en un entorn urbà molt sorollós», va afirmr Travé. L’altre fet diferencial de la idea de Travé, que ha coordinat el disseny de l’equipament amb el seu soci, Eloi Sànchez, és la connexió directa de les sales de vetlla amb la capella, perquè es pugui treure el difunt de la capella sense haver de passar per la sala de vetlles i perquè els familiars hi puguin arribar sense haver de fer més volta.



L’edifici es dividirà en tres zones, una per a la recepció general, una altra amb un vestíbul compartit i una última amb les sales de vetlla. El pressupost total és d’1,8 milions d’euros, que pagaran a parts iguals el comú escaldenc i el Govern. La parròquia es farà càrrec de la plaça exterior i de les quatre sales de vetlles i el Govern assumirà el cost del tanatori i del manteniment de la instal·lació, a la qual s’accedirà pel carrer dels Escalls. La cònsol major d’Escaldes, Trini Marín, ja va avançar que el pressupost del 2018 preveu una partida de 400.000 per a les obres. «Creiem que el que haurà de pagar el Comú en total és d’entre 800 i 900.000 euros, que acabaríem de pagar l’any vinent si les obres s’allarguen fins al 2019», va subratllar Marín.

Recollida de firmes

La reivindicació d’un tanatori a la parròquia remunta a principis de l’any passat, quan una iniciativa popular va recollir més de 600 firmes, que representen el 10% de la població amb dret a vot d’Escaldes, per demanar la construcció de l’espai i com a resposta a la desaparició de les sales de vetlla que hi havia a l’hospital. Des que va tancar la sala de vetlles del centre hospitalari, els veïns d’Escaldes van al tanatori de la capital, situada al carrer Prat de la Creu. Encamp, Canillo i Sant Julià de Lòria també tenen les seves pròpies instal·lacions.