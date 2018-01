La denúncia en relació a Ctrasa no avança

La denúncia interposada per l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (Apapma) per presumptes irregularitats en la construcció de Ctrasa s’ha quedat estancada. Segons van informar ahir fonts properes al cas, des que es va interposar la denúncia (el passat mes de setembre) han sorgit un seguit de contratemps que han fet allargar els terminis processals.

Un cop entrada a Batllia, la denúncia es va adjudicar a un batlle que no era competent, ja que la causa requeria d’un instructor especialitzat i en aquell moment es va recórrer a un magistrat general. En vista d’aquest fet, es va traslladar el cas a un altre batlle especialitzat, però aquest es va acabar inhibint de la causa degut a la gran quantitat de feina que li requerien altres casos. Finalment, fa pocs dies, la causa es va acabar traslladar a un tercer batlle (també especialitzat) i sembla que aquest serà qui definitivament portarà el cas.

Tot i això, es desconeix quan es podrà començar a instruir la causa i si a partir d’ara els terminis seran més lleugers.

La denúncia

Apapma va decidir entrar una denúncia a la Batllia contra la construcció de Ctrasa en considerar que hi podrien haver indicis de prevaricació, corrupció i tràfic d’influències i falsedat documental. D’aquesta manera, demana a la justícia que investigui els fets.