Deu arrestats en una setmana per injuriar a la Policia

La Policia va efectuar un total de deu arrests de persones que van maltractar, amenaçar, injuriar i desobeir agents, segons el balanç setmanal de detencions del cos. Un dels casos va tenir lloc el dia de Reis, quan un jove va accedir de manera il·lícita a casa dels seus pares. Aquest va forcejar amb el pare, el va insultar i va accedir al domicili, situat a Andorra la Vella. Per això, els agents van anar fins al lloc dels fets i un cop allà es va enfrontar amb els policies. Per tot això, el jove, un resident de 25 anys, va ser detingut com el presumpte autor dels delictes de maltractaments a l’àmbit domèstic, violació de domicili, amenaces, injúries, resistència i desobediència greu a funcionaris de la Policia.

Un altre cas es va produir el mateix dia, després que un home sostreies mercaderia per un valor de 575 euros en un centre comercial lauredià. Els agents van trobar l’home en un vehicle on estava amb una dona de 50 anys i no residents. Quan van arribar els agents, aquesta es va encarar amb els policies a qui va insultar.

A banda d’aquestes detencions, els agents també van detenir tres persones que intentaven introduir droga al Principat.

El primer arrest es va efectuar el 3 de gener, quan un jove no resident i de 19 anys intentava accedir al país amb 0,7 grams d’èxtasis amagats el seu vehicle. A més, el dia 5 de gener els agents van arrestar un home, no resident de 31 anys, que viatjava en un autobús i que portava a sobre dues pastilles de MDMA i 7,4 grams demarihuana. Aquell mateix dia, també van arrestar un altre home no resident de 31 anys que entrava al país amb el seu cotxe on portava una pastilla d’èxtasis.

En aquesta setmana, a més, els agents van detenir a dos conductors que circulaven sota els efectes de l’alcohol.