Els hotels consoliden la recuperació amb un 12% més de facturació

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) ja ho va apuntar durant tot el 2017, era l’any de la recuperació de l’ocupació i també de les tarifes. Ahir, amb el tancament oficial de l’any es va confirmar: els hotels van facturar un 12% més l’any passat que el 2016 i, a més, van arribar a l’ocupació rècord dels últims set anys, amb una mitjana del 56,82% al llarg dels dotze mesos, un 3,47% més alta que el 2016. No obstant això, el creixement entre el 2015 i el 2016 va ser major, del 6,67% però, al contrari del que podria semblar, això reflecteix un bon comportament del sector. Així ho explica el president de la UHA, Manel Ara: «El 2017 vam tenir la meitat de creixement que el 2016,això vol dir que l’ocupació està ja a un punt molt alt i no afecta el bon ritme de la facturació que puja fins a un 12% més, el que vol dir que els preus han crescut entre un 7% i un 8% més respecte del 2016 al llarg de l’any, una xifra molt alta que, sumada a la facturació de l’any fa que per a nosaltres sigui un any molt important i molt bo». Ara també explica que al negoci hoteler, quan els preus pugen , es poden permetre desaccelerar l’ocupació i, de fet, és un fenomen que s’acostuma a generar naturalment.



El tancament a l’alça del 2017 representa el segon any consecutiu de creixement del sector hoteler, després d’haver patit abans dos anys seguits de baixades en l’ocupació.

Manel Ara: «Les perspectives pel gener i febrer són molt bones, continuem amb la inèrcia de l’any que acabem de tancar»

Els pics del 2017

Els moments en què va ser més difícil aconseguir una habitació al Principat van ser el febrer i l’agost passat, amb un 84,4% i un 79,7% d’ocupació respectivament. En el primer cas es va superar la mitjana dels últims set anys en set punts percentuals i, en el segon, en quatre. En comparació amb el 2016, l’abril va observar el creixement més alt, d’un 67,4%, que s’explica a causa de la coincidència de les vacances de Setmana Santa en aquest període. Seguidament, el juny va augmentar un 14% l’ocupació respecte del mateix mes de l’any anterior.

Amb el referèndum català al punt de mira, l’octubre va observar una lleu baixada respecte de 2016 (-0,82%). «La veritat és que des del mes de juny l’ocupació ha anat millorant cada mes i, sobretot, els preus. No ha tingut un impacte gran el procés català en les vendes», va valorar Ara. Tot i un pont de la Puríssima qualificat d’excel·lent per tots els sectors del país pel que fa l’ingrés de turistes l’ocupació va baixar gairebé un 2% respecte la de 2016.«Encara que baixi una miqueta l’ocupació, l’hem compensat amb una facturació que ha augmentat al voltant d’un 17% més que el desembre anterior. La lectura és molt positiva, sobretot el període de Nadal ha anat molt bé», va matisar el president de la UHA.

Propòsits d’any nou

«Les perspectives pel gener i febrer del 2018 són molt bones, continuem amb la inèrcia de l’any que acabem de tancar», va assegurar Manel Ara.

Precisament Grandvalira va confirmar ahir el bon flux de visitants a les seves pistes durant les primeres jornades d’aquest any. Els dies en què el domini va concentrar més visites van ser el 3 i el 4 de gener, només superats pel 30 i 31 de desembre, segons va informar l’estació en el comunicat de balanç de les vacances de Nadal. «Durant els 16 dies del període de vacances, Grandvalira va rebre una mitjana diària de 16.000 esquiadors, resultats molt en la línia de l’afluència registrada la temporada passada, malgrat haver patit dos dies amb condicions meteorològiques severes» va informar l’estació. La majoria dels esquiadors que van passar les festes nadalenques a Grandvalira provenien de Catalunya, Madrid, València i el sud de França, encara que es va percebre un augment respecte de l’any passat de visitants del Regne Unit i de Rússia. En els darrers dos dies, l’estació ha acumulat més de 75 cm de neu nova que fan que actualment l’estació disposi de gruixos d’entre 40 i 110 cm de neu pols.

Caldea segueix creixent

El centre termal andorrà de referència va emetre també el balanç de l’any ahir que va tancar amb un creixement del 3% més de visitants que arriben als 400.965 i milloren els ingressos obtinguts en relació a l’any anterior. L’agost és el principal mes de l’any per a la companyia, tant en termes de freqüentació com d’ingressos. A l’agost 2017 Caldea va rebre 53.957 clients, més del 8% més que els mateixos dies de l’any anterior. L’augment més destacable el protagonitza Likids, l’spa per a nens i nenes de 3 a 8 anys que va gairebé triplicar els termalistes, ja que va passar de 4.303 joves el 2016 a 11.549 l’any 2017.