Clam perquè el síndic no accepti a tràmit la llei de la Funció Pública

Els representants dels sindicats a la comissió consultiva, tal com havien anunciat, van negar-se ahir a signar l’informe preceptiu de la reforma de la Llei de la Funció Pública. Amb tot, va obtenir els suports de la resta de membres de la comissió: el secretari d’estat de Funció Pública i els tres representants dels funcionaris nomenats pel Govern. Així doncs, els sindicats esperen que la Sindicatura no accepti a tràmit la nova llei perquè consideren que malgrat que l’informe tingui un suport majoritari, és imprescindible que el signin tots els membres de la comissió. Malgrat que admeten que aquesta qüestió «no acaba de quedar clara».



«La voluntat del Govern mai ha estat d’escoltar ni consensuar. Ens han demostrat que continuen amb la política del ‘aquí mano jo’», va assegurar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que va mostrar-se a l’expectativa dels esdeveniments. «L’únic que esperem és que el síndic no accepti a tràmit la llei, que sigui el síndic de tots i no només de DA», va afirmar. En cas contrari no descarten portar el cas a la justícia. «Llavors haurem de mirar si es pot fer alguna acció contra la Sindicatura», va exposar Ubach, que va a lamentar que «s’ha tornat a demostrar que no tenim un espai on poder negociar».

Mobilitzacions

Pel què fa a la possibilitat d’organitzar mobilitzacions, de moment no s’han volgut avançar esdeveniments. El secretari general de l’USdA va indicar que la voluntat és convocar una «gran assemblea de treballadors» on s’explicaran els canvis previstos a la llei i llavors decidir si es duu a terme alguna acció. «Farem la crida amb temps perquè tothom es pugui organitzar i esperem que hi assisteixi molta gent. Explicarem que és una llei que comporta retallades molt importants sobre els salaris i els drets del funcionaris», va remarcar.



Ubach es va tornar a mostrar molt crític amb l’actitud del Govern i va lamentar que malgrat les expectatives de canvi de tarannà mostrades per la ministra Eva Descarrega al final «hem tingut més del mateix». H