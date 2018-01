El PS reclama congelar els lloguers i apujar el salari mínim

El Partit Socialdemòcrata (PS) va presentar ahir una esmena a la totalitat al projecte dels pressupostos d’aquest any, segons va informar ahir aquesta formació política en un comunicat. Per al PS el text dels pressupostos no respon en cap cas ni a la realitat ni a les necessitats de la població. Això es deu el fet que no recull cap mesura destinada a fer front a la difícil situació que es viu en el mercat de lloguers de pisos ni tampoc amb els salaris que consideren baixos. «Presentarem les diferències globals de plantejament de quines entenem que han de ser les prioritats polítiques del país», va ressaltar el conseller general, Pere López. A banda de l’esmena a la totalitat, els tres consellers generals també van presentar 60 de parcials. Entre aquestes, precisament, es troben accions per combatre les dues qüestions que creuen més conflictives com el preu del lloguer o el salari mínim.

SDP lamenta que es retalli en prestacions socials en un moment que les persones han perdut poder adquisitiu

En aquest context, el PS proposa congelar el preu del lloguer. En aquest àmbit també contempla que el cost d’arrendament d’un habitatge, local o garatge no es pugui actualitzar amb l’Índex del Preu del Consum (IPC). «Durant tot l’exercici del 2018 queda en suspens l’actualització o revisió de la renda de tots els contractes d’arrendament», remarca la proposta del PS, segons el comunicat. Així mateix, també van demanar que es canviï els termes del preavís que, actualment, és d’un mes per cada any que queda de contracte. La formació va exigir que aquest sigui de 30 dies.

D’altra banda, també van demanar que el salari mínim es revisi acord l’IPC. En aquesta línia, el PS va argumentar que tot i que el Govern va incrementar per enguany el salari mínim un 1,5% aquest és inferior al 2,6% de la inflació que es preveu que es registri aquest any. D’altra banda, Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va presentar divendres 13 esmenes als pressupostos, segons va anunciar ahir la formació. Per a SDP el Govern de DA vol implementar unes retallades en prestacions socials en un moment que les persones han perdut poder adquisitiu. També reclama que es doti de més recursos a la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAND), per complir els compromisos internacionals i les recomanacions del Consell d’Europa.



A més, no estan d’acord amb l’augment en concepte de despeses financeres en el Fons de Reserva de Jubilació o aposten per reforçar la inversió en Andorra Telecom per incrementar la velocitat de transmissió de dades i la lluita contra els ciberatacs.