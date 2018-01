Al-Attiyah guanya, Despres cau a la segona posició

Els controls són necessaris per dissuadir els conductors

Pel que fa a la categoria de motos, va ser una jornada complicada i que es va cobrar uns quants abandonaments. Cristian España no només va esquivar la desfeta, sinó que va aconseguir una meritòria 25a posició, justament la que passa a ocupar a la general. Va guanyar el líder, el britànic Sam Sunderland, i un altre favorit com és Joan Barreda va perdre més de 23 minuts i pràcticament diu adéu a les opcions d’aixecar el títol.

Per El Periòdic

