Erola: «Esteve és una promesa mundial, però li queda molt per fer»

Es fa difícil mesurar la fita aconseguida el cap de setmana passat per Irineu Esteve a la Copa d’Europa de Campra. Com s’ha d’interpretar un segon i un tercer lloc que li han donat el lideratge a la classificació general? Estem davant un corredor que marcarà època? Serà un corredor sense més de la zona mitja de la Copa del Món? El seu entrenador, Joan Erola, porta tota una vida immers en l’elit internacional de l’esquí de fons i sap fins on pot arribar el seu alumne: «Estem davant d’una nano de 21 anys que ja està considerat una promesa mundial, però li queda molt per fer. És un talent, té un futur prometedor, però s’ha de treballar i que tot vagi de cara: que mantingui la il·lusió, que treballi dur, que el respectin les lesions... L’edat bona en aquest esports són els 26 o 27 anys. La matèria hi és, però ja veurem».

Competicions com les del cap de setmana passat són les que fan pensar que un país tan petit com Andorra pot tenir una futura estrella. Erola va admetre ahir que no esperava que Esteve sortís de Campra líder de la Copa d’Europa, però demana «cautel·la»: «Jo sóc el primer que per dins donava salts d’alegria però realment he volgut reflectir calma. Cal tenir els peus a terra. Ha d’entendre que per ser un dels millors del món s’ha de treballar, millorar, tenir paciència i anar pas a pas. Així sí que tinc clar que algun dia arribarà lluny».

Aquest resultat no varia ni un centímetre els plans que té l’equip tècnic per la temporada 2018 d’Iirineu Esteve. La prioritat serà la Copa del Món, Mundial sub-23 i Jocs Olímpics, si és que el Comitè Olímpic Andorrà ho considera oportú. «La Copa d’Europa està en un segon terme, és pràcticament impossible que pugui lluitar pel triomf», apunta el tècnic.

«M’han felicitat però sense aixecar eufòria. La temporada passada ja vaig acabar tercer a la classificació general», afirma Esteve

Les dues últimes setmanes de febrer afrontarà dues Copes del Món per mantenir la forma i al febrer hi ha els Jocs. Tothom es pregunta: Serà capaç de tornar a deixar-nos bocabadats? Evidentment mai se sap, però Erola va deixar clara una cosa: Difícilment un sub-23 assoleix el top-30 en una Copa del Món i menys un nen de 21 anys. I en unes olimpíades el nivell és molt bèstia...». Aquí ho va deixar, fugint dels pronòstics.

Esteve també va atendre ahir la trucada d’EL PERIÒDIC. «Estic tranquil, ara toca descansar», és la primera frase que va dir. «M’han felicitat però sense aixecar eufòria. La temporada passada ja vaig acabar tercer a la general», recorda abans de deixar clar que difícilment podrà millorar aquest resultat: «La Copa d’Europa no és la prioritat i em perdré unes quantes. És gairebé impossible que tingui opcions ni tan sols de repetir el podi però tampoc em preocupa. El que em va guanyar ahir [per diumenge], per exemple, és un fix de la Copa del Món [el francès Clement Arnault] i amb una cursa menys que jo, està a tan sols quatre punts. En això m’haig de fixar», apunta. Amb tot, reconeix que no esperava estar «tan a prop» de la victòria. «A continuar igual», va sentenciar.

Setzè lloc de Salvadores a al gegant FIS d’Auron

Xavi Salvadores va ser el millor andorrà en un gegant FIS que es va disputar ahir a Auron (França), on va obtenir la 16a posició, malgrat tenir el dorsal 27, a poc més de quatre segons del guanyador, el francès Thibaut Favrot.

En la 38a posició va acabar Albert Pérez (dorsal 70) a 7.03; Xavi Cornella (dorsal 99) va ser el 57, a 10.14; Bartumeu Gabriel (79) el 62è ,a 11.61; Quim Rodríguez (72) el 63è, a 11.86 i Nico Castro (107) el 77è, a 17.41. No van acabar la primera mànega Àxel Esteve i Robert Solsona, mentre que Albert Torres va ser desqualificat. A la segona mànega es van quedar Josh Alayrach, Lucas López, Pol Suárez i Àlex Rius.

A Saalbach (Àustria) i ha un bon grapat d’andorrans que ahir van afrontar els entrenaments per al descens de Copa d’Europa. En nois, Joan Verdú va ser el més ràpid amb un 14è lloc, Marc Oliveras (38) va ser el 31è i Mati Vargas (80) el 85è. Demà, segon entrenament i a Flachau, un eslàlom de Copa del Món amb Mireia Gutiérrez.