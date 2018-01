El Vallbanc regala samerretes a Bolívia gràcies a Cooperand

El Vallbanc FC Santa Coloma té relació amb Cooperand, associació que desenvolupa projectes a Bolívia enfocats en l’atenció dels nens en un país on les taxes d’abandonament infantil són alarmants i fan que s’hagin d’enfrontar a la marginalitat malvivint entre drogues, delinqüència i explotacions de tot tipus.

Cooperand treballa amb el projecte Don Bosco a Santa Cruz de Bolívia per donar protecció i formació a més de 2000 nens i nenes del carrer, abandonats o en risc d’exclusió comptant amb 8 llars d’acollida distribuïdes per tota la ciutat i l’esport és una eina clau en la rehabilitació i formació d’aquests joves. Coneixent la passió que tenen pel futbol, el Vallbanc ha aprofitat el Nadal per fer una petita col·laboració donant les equipacions del primer equip noves del curs passat: «Ens ha alegrat molt saber que estaven emocionats perquè tot i que reben donacions, són gairebé sempre coses de segona mà. Els va encantar que els equipacions fossin noves, embalades i amb etiquetes i que fossin ells els primers a portar-les», va manifestar la portaveu del club, Anabel Llobet.