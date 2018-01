Tretze equips aspiren a la Copa a falta de dos partits

si algú ha pensat en treure la calculadora per saber les opcions que té el MoraBanc Andorra de jugar la Copa del Rei, que s’ho tregui del cap perquè es tracta d’un exercici de risc. Aquesta temporada, és per tornar-se boig. Falten tan sols dues jornades perquè acabi la primera volta i fins a tretze equips tenen opcions de ser a Gran Canària.

El Madrid, líder destacadíssim, va començar el 2018 sabent que hi serà i el cap de setmana passat també es van guanyar el bitllet el Barça, el Fuenlabrada i el València. L’Herbalife també té el seu forat reservat com equip amfitrió que és i de moment ocupa la sisena plaça, per tant el tall està en el vuitè classificat, però també es podria donar el cas que sortís del top-8 i, per tant, que el vuitè es quedés fora del torneig del KO.

La davallada del MoraBanc contra el Burgos no va ser tan greu perquè gairebé tots els rivals directes també van perdre. Només l’Unicaja de Shermadini va guanyar i va viure una jornada rodona fins el punt que se situa setè, superant un Tenerife que té el mateix balanç però un average paupèrrim de +7 que té totes les de perdre amb gairebé tots els rivals en la lluita per la Copa. Només l’Obradoiro (-64) i l’Estudiantes (-23) el tenen pitjor i el Guipúscoa el té igual. Així doncs, el principal enemic dels tricolors és el Tenerife.