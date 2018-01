Govern preveu aprovar avui la reforma de la Funció Pública

El Govern preveu donar llum verda a la reforma de la llei de la Funció Pública durant el consell de ministres d’avui. Així ho van confirmat fonts de l’Executiu si bé no van voler fer, per ara, cap valoració de com s’ha desenvolupat la negociació amb totes les parts implicades ni de com es va tancar l’informe preceptiu de la comissió consultiva. Així doncs, tal com havia anunciat ja el ministre portaveu, Jordi Cinca, fa unes setmanes, el text es podrà entrar a tràmit parlamentari després de Reis i malgrat l’oposició frontal dels sindicats. De fet, en la darrera reunió de la comissió consultiva celebrada dilluns els representants dels sindicats es van negar a signar l’informe.



En aquest sentit, els sindicalistes van reclamar al síndic general, Vicenç Mateu, que no accepti a tràmit el text ja que consideren que l’informe hauria d’incloure la firma de tots els membres i no només la d’una majoria com passa a dia d’avui. Si finalment el text entra a tràmit parlamentari no descarten porta la qüestió davant la justícia. De fet, compten amb un precedent: una resolució del Tribunal Constitucional que deixa clar que una llei no pot entrar a tràmit sense el corresponent informe preceptiu. Faltarà veure, però, com es procedeix en aquesta ocasió.



Cal recordar que els punts en els quals hi ha descord són aquells que els sindicats no han deixat de repetir que els consideren «línies vermelles», com són el canvi de triennis a quinquennis proposat pel Govern, la petició dels sindicats de reduir la jornada laboral de 40 a 35 hores, el fet que Govern s’avingui, com a molt, a mantenir un 75% del salari en cas que un funcionari hagi de canviar de lloc de treball per motius de salut, i les demandes sindicals de tenir una prima per exclusivitat i l’increment de l’edat de jubilació de 65 a 70 anys.

Assemblea

Davant d’aquesta situació, la previsió dels sindicats era organitzar una assemblea general de treballadors públics per d’aquí a uns quinze dies i així poder exposar-los clarament els canvis previstos en la llei. Alhora també s’haurà de decidir si finalment els funcionaris es mobilitzen contra la reforma o no. Fa dies que aquesta possibilitat està sobre la taula i malgrat que ningú descarta res, tampoc s’ha exposat de manera clara quines serien les accions que es contemplarien. Amb tot, també van reiterar que estaven a l’espera dels esdeveniments per decidir com procedir.