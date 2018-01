Alerta al Pirineu de grups de caçadors furtius

Els Agents Rurals alerten de la irrupció al Pirineu de grups de caçadors furtius, segons informa Ràdio Seu. Les denúncies i decomisos per caça il·legal han crescut durant el 2017 a la demarcació de Lleida, especialment, al Pirineu. Respecte el 2016, es van tramitar 11 denúncies més, que es tradueix en un total de 292. Es van fer 283 decomisos el 2017, 69 més que l’any anterior. El cap dels Agents Rurals, Llorenç Ricou, va destacar que al Pirineu s’han interceptat fins a quatre grups organitzats en els últims dos anys. La majoria dels casos de furtivisme professional registrats involucren persones que venen de fora de Catalunya, sobretot del centre i sud de l’Estat espanyol, per capturar il·legalment isards, muflons o cabirols, entre d’altres espècies, amb armes prohibides.

L’última actuació contra grups organitzats de furtius va ser a mitjan novembre, quan es va denunciar tres homes a Alins, on havien abatut quatre muflons i un isard, dins la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars i el Parc Natural de l’Alt Pirineu. Els furtius duien una arma amb un silenciador acoblat per evitar el soroll dels trets, i un aparell de visió que permetia fer les captures a molta distància. Un d’ells, veí de Jerez de la Frontera, ja havia estat denunciat el novembre del 2016 per pràctiques furtives a la zona. Des del 2016, s’han detectat tres xarxes més de caçadors furtius professionals: dues a l’Alt Àneu i una altra a Espot.

Filtració per les xarxes

Els Agents Rurals van detallar que els infractors són «gent jove, benestant i preparada físicament, que intenta abatre el màxim nombre de trofeus a les muntanyes i s’ho prenen com una competició», va dir Ricou. «Si un furtiu no pot esbombar la seva actuació no és feliç. Hi ha un component de risc que els motiva», va afegir el cap dels Agents Rurals, fent referència al fet que moltes vegades els delinqüents presumeixen de la seva acció penjant fotos a les xarxes socials.



Ricou va explicar que normalment utilitzen armes prohibides fusells d’un sol tret amb silenciador. A més, sovint compten amb la complicitat de guies locals i porten roba i vehicles de camiuflatge. «Són perillosos, no respecten la normativa i intenten donar-se a la fuga quan els detecten», va avisar Ricou. De fet, els tres homes enxampats a Alins també van ser denunciats al jutjat de Tremp per intent d’atemptat als agents de l’autoritat, ja que es van saltar el dispositiu muntat per aturar-los.



Armes prohibides

Les denúncies més freqüents són per ús de mètodes de caça il·legals com xarxes japoneses o abatibles per capturar ocells. També n’hi ha moltes per manca de llicència de caça o de permís d’armes i per caçar en espais protegits En total, durant el 2017, els Agents Rurals van interposar 206 denúncies en l’àmbit de caça i protecció dels animals a les comarques de la Plana de Lleida i 86 al Pirineu. Pel que fa als decomisos, se’n van fer 197 a la plana i 86 al Pirineu. En el cas de la pesca continental, els Agents Rurals han registrat 286 denúncies en llacs, pantans i rius de la demarcació, 84 menys que el 2016. Ricau atribueix el descens als efectes de les multes.