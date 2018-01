Les formacions del grup mixt volen que Sindicatura prengui part

El conseller general d’Unió Laurediana+Ciutadans Compromesos (UL+CC) adscrit al grup mixt, Carles Naudi, va remarcar ahir durant una roda de premsa que des de la seva formació s’ha fet «tot el possible» per arribar a un acord i escollir el president i vicepresident del grup, «però, finalment, no ha estat possible». Per tant, «el proper pas que queda és asseure’ns i votar, i l’única persona que té potestat per reunir als 10 consellers del grup i fer que s’acati la decisió és el síndic general, Vicenç Mateu».

Tanmateix, Naudi va aprofitar la compareixença per remarcar que la proposta de presidència de Pintat ja compta amb el suport dels cinc consellers d’UL+CC, de la consellera independent Sílvia Bonet i del conseller per SDP, Víctor Naudi. A més, va afegir que cap conseller «ha demanat res a canvi del seu suport» i que només ho han fet per «un gest de bona fe».

Una altra formació que demana a Sindicatura que prengui cartes en l’assumpte és el Partit Socialdemòcrata (PS). Segons fons properes al grup, els consellers generals de PS consideren que –vista la desavinença que hi ha dins del grup mixt i que no hi ha manera d’arribar a un acord– cal que sigui el síndic qui decreti o instauri una solució.

No es va incidir el suficient

D’altra banda, des de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), el conseller general Víctor Naudi va remarcar ahir durant una roda de premsa que el paper que ha tingut la Sindicatura fins ara ha acabat «complicant» encara més la situació, «perquè en el moment clau no es va incidir el suficient» i no es va actuar com calia. A més, «la carta que va enviar el síndic» informant de que el fins ara president del grup mixt, Pere López, no podia assistir a la Junta de Presidents «encara va incendiar més la situació i va propiciar que el PS presentés un recurs».

Finalment, el secretari d’organització d’SDP, Joan-Marc Miralles, va remarcar que el que més preocupa a la formació és «la rebaixa del temps d’intervenció» que s’aplicarà amb tots els canvis haguts i per venir. Miralles va puntualitzar que el grup representa a més de l’11% dels votants i que només tindrà tres minuts per exposar les seves paraules, «mentre que Demòcrates per Andorra en tindrà 30». Però si es compara «la representació d’una i altra formació la diferència no és tant gran».

Nou reglament

UL+CC ha presentat un nou reglament del grup mixt a la Sindicatura acompanyat de la proposta de presidència de Pintat. En relació, fons properes al PS van matisar ahir que la formació està totalment en desacord amb dit reglament, sobretot perquè proposa una decisió de vot per majoria simple i el PS defensa que sigui per unanimitat.

Els escons es mantindran fins que no hi hagi president

La Junta de Presidents celebrada dilluns passat tenia dins de l’ordre del dia la previsió de reorganitzar els escons dels consellers generals del grup mixt en vista de la reestructuració que ha patit el grup al llarg dels darrers dies. Tot i això, degut al desacord i al bloqueig general que viuen les formacions que l’integren, s’ha decidit no fer aquesta reorganització de cadires fins que hi hagi una posició ferma sobre qui serà el president i el vicepresident del grup.