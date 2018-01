L’oposició critica un pressupost «antic» i «preelectoralista»

Tots els partits de l’oposició han coincidit a criticar el projecte de pressupost per al 2018 presentat pel Govern. En cap cas es comparteix el projecte de l’Executiu encapçalat per Toni Martí i el qualifiquen d’«antic», «preelectoralista» i que «no respon a les necessitats reals del país». És per això que Liberals, UL-CC i PS han presentat esmenes a la totalitat i tots ells, a més d’SDP, també hi han fet desenes d’esmenes parcials.

En el cas del grup liberal, el seu president, Jordi Gallardo, va presentar ahir 71 esmenes parcials a un pressupost «clarament preelectoralista», que consideren que «no respon a les necessitats reals del país» i que no aporta res de nou, sinó que és «continuista en aquells aspectes més negatius com és l’increment del dèficit i endeutament».

Gallardo va explicar que han calculat que es preveuen trenta contractacions per a places de nova creació que no consideren justificades. Així, va detallar que proposen disminuir aquestes contractacions i mantenir només les referents als cossos especials i la d’una nova figura «que hem constatat» que és necessària: un psicooncòleg. D’altra banda, també han previst una partida de 250.000 euros per fer millores al Pas de la Casa i una de 300.000 per crear-hi una comissaria on hi hagués agents fixes per evitar els problemes d’aldarulls nocturns.

Política exterior

Els liberals també proposen la creació de la figura de l’ambaixador no resident al Regne Unit per estrènyer relacions amb aquest territori, a més de reduir la partida de subvencions per a vehicles particulars i incrementar les subvencions al transport public per abaratir-ne les tarifes.

Entres les esmenes hi ha millorar el transport públic, fer un circuit de motociclisme i adequar els centres educatius

En l’ambit cultural consideren que «hi ha un menysteniment d’allò que Andorra, com a patrimoni propi, té i no se sap posar en relleu» és per això que han previst projectes específics per promoure el turisme cultural posant en valor els dos elements que són patrimoni de la humanitat: les falles i la vall del Madriu. Amb tot, el conseller liberal, Ferran Costa, també va indicar que volen donar més relleu al romànic.

Per últim, i en l’àmbit esportiu, proposen incrementar la dotació destinada a les beques esportives Ara tant per ampliar la forquilla d’edats i que infants més petits hi puguin accedir, com per donar més diners als esportistes més consolidats.

UL+CC

Des d’Unió Laurediana +Ciutadans Compromesos (UL+CC), el conseller Carles Naudi d’Areny-Plandolit va reiterar ahir que el projecte per a aquest any «incompleix la llei de la regla d’or» i va aprofitar per explicar algunes de les esmenes que ha presentat la formació. Va destacar el «gran marge de despesa» que hi ha actualment i en aquest sentit va detallar que la seva proposta és «igualar» la despesa d’aquest any a la del 2017, «però sense augmentar la pressió fiscal ni variar els salaris».

Tanmateix, el grup considera que cal reduir algunes partides d’inversió d’Andorra Telecom destinades a nous aparells i xarxes informàtiques, sense tocar, però, els 8,5 milions que es preveuen per a l’edifici The Cloud. UL+CC també planteja reduir les partides d’algunes accions urbanes com la senyalització de la via pública o la pavimentació i destinar més recursos a integrar l’estació de la Gonarda a nivell ambiental i de salut. Finalment, la formació considera que seria adient destinar 25.000 euros del pressupost a realitzar un estudi que determini si és factible o no instaurar un circuit de motociclisme al país.

SDP

El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, també va aprofitar ahir, durant una roda de premsa, per destacar que el pressupost de l’Executiu no s’adequa a la realitat d’Andorra i que no s’ha pensat en el canvi que suposarà per al país l’acord d’associació amb la Unió Europea.

D’altra banda, Naudi va voler recordar algunes de les esmenes que ha presentat el seu grup, com evitar les retallades en les prestacions econòmiques a partir d’un cert llindar de prestació, dotar de més recursos econòmics la Uifand per adaptar-se al nou sistema financer, pujar el pressupost destinat als centres escolars per, entre d’altres, fer millores d’accessibilitat, reduir la partida de l’heliport i augmentar la de Mobilitat per millorar el transport públic i disminuir les despeses de direcció i altres departaments del SAAS.