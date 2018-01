Gutiérrez és 27a a la Copa del Món de Flachau

Mireia Gutiérrez va aconseguir superar una segona mànega de la Copa del Món per tercera vegada en la seva carrera esportiva. La millor exponent de l’esquí alpí andorrà va finalitzar la 27a a l’eslàlom de l’estació austríaca de Flachau amb una gran cursa, tenint en compte que corria amb el dorsal 45.

Gutiérrez va sortir a totes a la primera baixada i els bons registres no van trigar en arribar: al primer punt intermig va marcar un crono de 19.16, a 1.02 del millor registre, temps que la situava en la 24a plaça; en el segon punt intermig va millorar encara més, fins a la 22a posició amb un crono de 39.77 que la posava amb +2.45, i a la línia de meta, després d’un tram final esgotador, va passar amb 59.55, temps que amb +3.94 respecte a la millor, Bernadette Schild (55.61), la deixava 25a.

Finalment, amb totes les corredores en meta, no va variar aquesta posició i va accedir a la segona mànega, a la qual se sortia en posició inversa a la classificació de la primera. En el primer intermig va aturar el crono en 1.17.10, amb +0.08, però abans del segon intermig va fer un interior i es va veure obligada a remuntar per recuperar el traçat. Això li va fer perdre un bon grapat de segons, amb la qual cosa al pas per aquest segon punt de control el seu crono se situava en +14.93 amb 1.50.80. Finalment va creuar la meta en una mostra de lluita amb un crono de 2.11.85, en aquell instant amb +16.90. Faltaven totes les favorites per competir, així que finalment el seu marge de temps respecte a la primera classificada, Mikaela Shiffrin, va ser de 20.99.

La normativa diu que totes les corredores han d’acabar en un temps inferior al 8% respecte al millor temps, sinó, la corredora afectada, com és el cas de Gutiérrez, no comptabilitza els punts de Copa del Món.