L’Andorra sostenible

Aprofito que el dissabte passat vam presenciar la tercera edició de la Jornada de Mobilitat Elèctrica per parlar del compromís que té Andorra envers el nostre entorn.



Els que ens vam quedar a Andorra, vam viure la jornada de dues formes ben diferents. D’una banda, hi trobem els que com jo, sabíem que el dissabte era un dia «especial» i ens ho vam prendre amb tranquil·litat o participant a les activitats, i d’altra banda, els que estaven una mica més desorientats –potser per falta de comunicació- i es van trobar més aviat amb un mal de cap a l’hora de circular –tot i això vull felicitar el organitzadors per la gran tasca que han dut a terme amb la bicicletada.



Però més enllà de poder parlar dels 300 participants a la Bicicletada popular o de les diferents activitats organitzades per l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), FEDA o el Comú d’Andorra la Vella, hem de parlar del rerefons, del per què es realitzen aquestes activitats o més aviat del que fomenta que Andorra tingui un compromís amb la sostenibilitat.



És a partir d’un acord internacional per avançar cap a un futur diferent, que la Comissió Europea va promoure la Setmana europea de la mobilitat sostenible i segura. I Andorra, com és d’esperar, si ha afegit una vegada més.



Però no per una simple estratègia de màrqueting o necessitat de fer el mateix que els altres, sinó per una raó ben senzilla. Mirant el nostre entorn, veiem muntanyes, rius i la natura que ens envolta, que més enllà de delectar als que som amants de la muntanya també és una de les principals fonts d’ingressos indirectes del Principat.



No ens enganyem, Andorra no és un país d’indústria i el sector financer, encara que sigui molt important i clau en el nostre desenvolupament, darrerament, i malauradament, ha viscut un important revés. Per tant, ens queda el turisme, i si durant tants anys hem pogut viure d’ell, no és tan sols per la diferència de preu– i ara encara menys–, sinó més aviat pel nostre major atractiu, com és la natura, les nostres muntanyes i la neu.



Qui doncs millor que Andorra per mostrar el seu compromís amb la sostenibilitat.

En aquest sentit el 2012 es va presentar el tan esperat llibre blanc de l’Energia d’Andorra amb un recull de propostes i accions per implantar un nou model energètic que fomenta que les administracions públiques hagin de moure fitxa per treballar pel futur del país.



Amb la publicació del llibre blanc, hem pogut presenciar diferents iniciatives orientades al compliment de la nova estratègia energètica tant a escala d’administracions públiques com parapúbliques, sempre –això sí– en coordinació amb el Ministeri de Medi Ambient.



A tall d’exemple, a principis de juny, FEDA va inaugurar el primer punt de càrrega accelerada de vehicles i dos mesos després Andorra la Vella va anunciar la posada en funcionament d’una camioneta elèctrica destinada a tasques de jardineria i amb el compromís d’assolir una quota d’un 6% de vehicles elèctrics en tota la seva flota en un termini de tres anys.



Són petits passos per començar un gran camí, que mai seran suficients –de ben segur– però que són un exemple i un principi.



Com va dir el cap de Govern, Antoni Martí, davant l’assemblea de les Nacions Unides l’abril passat. «És un deure que el país ha de complir en favor de les generacions futures».



