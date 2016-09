Opinió Com ha anat l’estiu?

Aquesta és la pregunta recurrent que ens fem arribat el mes de setembre! Un bon moment per fer balanç i, com no, per fixar-se nous objectius. Avui m’agradaria fer-vos una reflexió sobre la situació del sector econòmic més important del nostre país: el turisme.

L’Andorra d’avui no s’entendria sense el boom turístic de la segona meitat del segle XX. Andorra ha estat, és i continuarà sent un país amb vocació d’acollir visitants. Ho corroboren les dades de la Unió Hotelera que confirmen un 8,3% d’increment de l’ocupació als nostre establiments amb la millor mitjana en ocupació registrada des del 2011. Una dada que, a més, ha vingut acompanyada de l’increment del preu mitjà de les habitacions venudes en un 15% respecte de l’any passat. És a dir, que els hotelers del nostre país han venut més habitacions i a millor preu.

Aquestes bones dades no són fruit de la casualitat, sinó de diferents variables que, sumades, ens han situat en aquest context. És evident que la millora de les economies dels nostres principals mercats emissors, Espanya i França, és cabdal. Ara bé, si els espanyols i els francesos ens visiten més és perquè allò que els oferim els agrada. I això, que passa en un moment en qual tenim l’autoestima una mica baixa com a país ens hauria de reconfortar.

Andorra té uns atractius innegables els 365 dies de l’any: a l’estiu la natura, les compres, la gastronomia, les activitats esportives i un valuosíssim patrimoni cultural són la nostra proposta. Però, allò que fa el nostre país una destinació excepcional i única és la combinació de tots ells.

L’estratègia turística engegada fa uns anys es fonamenta en els atractius tradicionals del nostre país –la neu, les compres, el patrimoni cultural i la natura– bo i afegint un element novedós i innovador: l’organització periòdica d’esdeveniments atractius.

Aquesta nova política ha de permetre que el nostre sector turístic sigui viable durant tot l’any i, per tal que així sigui, cal que totes les administracions i organismes competents en la matèria vagin a la una.

Sincerament crec que estem en la bona direcció però com ens trobem encara en procés de rentrée hem de ser conscients, també, que tenim encara molts deures per fer.

Per citar-ne algun cal, sense dubte, una actualització de la normativa dels allotjaments turístics que posi en valor la qualitat del servei. També hem de ser capaços de fer un esforç per donar a conèixer millor els nostre actiu patrimonial i que aquest pugui esdevenir un atractiu turístic real perquè, més enllà dels monuments comptem amb elements intangibles de gran vàlua, com ara les nostres tradicions.