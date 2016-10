Opinió El crèdit i el cobrament dins del cicle d’explotació de les empreses

Els financers tenim el mal costum de donar diversos noms al mateix ens de finances, el que provoca confusió en el lector que no és expert en la matèria. Un cas paradigmàtic és el del Cicle d’Explotació, que també anomenem Cicle de maduració, Cicle Operatiu, Cicle a curt termini, Cicle de l’Exercici, Cicle compra-mercaderia-cobrament o Cicle Comercial. Aquest important cicle està constituït per una sèrie de processos a través dels quals l’empresa recupera els recursos financers que ha invertit en el seu actiu circulant. El cicle d’explotació és l’interval que transcorre des què es fa una sortida de tresoreria per a la compra de matèries primeres destinades a fabricar el producte, o la compra de productes acabats si es tracta d’una empresa comercial, fins al moment en què es recupera els diners invertits mitjançant el cobrament de les factures emeses als clients que han adquirit aquests productes.

El període mitjà de maduració i el Cicle de Caixa són dos conceptes molt importants en finances operatives. La reducció del Cicle de Caixa és un dels objectius estratègics de la direcció financera i una bona gestió permet augmentar la liquiditat de les empreses i disminuir el seu endeutament amb els bancs. Fa anys es va introduir en les empreses el concepte d’estoc zero, és a dir minimitzar les inversions en matèries primeres i components per a la fabricació, el credit management serveix per aplicar el principi de rebaixar les inversions en crèdits procedents de les vendes de productes o prestacions de serveis. Aquesta reducció no s’ha d’aconseguir disminuint les vendes a crèdit sinó accelerant el procés de cobraments dels saldos vençuts de clients, disminuint el termini mitjà de cobrament, i minimitzant el risc de les operacions a crèdit de manera que el percentatge de crèdits incobrables sigui el més baix possible.



El PMME pot definir-se com el període de temps mesurat en dies que de mitjana triga una empresa a dur a terme el cicle operatiu d’activitat; és a dir de la durada mitjana calculada en dies del seu cicle d’explotació. Per tant, el període mitjà de maduració és el temps que de mitjana triga l’actiu circulant a fer una volta. Consegüentment, el període mitjà de maduració està estretament relacionat amb el cicle operatiu d’activitat d’una empresa. Per conèixer el període mitjà de maduració cal calcular el temps que de mitjana transcorre entre que el diner surt de caixa per comprar matèries primeres fins que torna a l’empresa en haver cobrat dels clients. El període mitjà de maduració és una dada molt útil per conèixer les necessitats de finançament de les empreses i les necessitats del seu fons de maniobra. La seva determinació ve donada per la suma dels períodes mitjans de les diferents fases d’activitat: emmagatzematge de matèries primeres, fabricació dels productes, emmagatzematge i comercialització de productes acabats i cobrament a clients.

En produir un allargament del període mitjà de cobrament es produeix simultàniament una dilatació del període mitjà de maduració del negoci.

Un principi bàsic és que com més gran sigui el període mitjà de maduració menor serà l’eficiència de l’empresa. Així mateix, com més llarg sigui el període mitjà de maduració menor serà la rendibilitat del negoci. Això és així ja que necessitarà finançar la seva activitat operativa durant un major període de temps i necessitarà més temps per poder recuperar aquesta inversió i realitzar els beneficis. Per tant, l’augment del període mitjà de maduració implica sempre una disminució de l’eficiència d’una companyia, ja que en completar el cicle operatiu en més temps, l’empresa recupera més tard els recursos líquids invertits en el procés per què es pugui realitzar i reinvertir en el negoci. Un altre aspecte important és que l’augment també suposa unes majors necessitats de fons per finançar l’actiu circulant i conseqüentment implica un important increment de costos financers.

Si les empreses haguessin de pagar al comptat totes les seves adquisicions, n’hi hauria prou amb calcular el període mitjà de maduració econòmic per saber el temps que, de mitjana, trigarien les empreses a recuperar les inversions realitzades en el Cicle d’Explotació; el que seria equivalent al seu període mitjà de maduració financer, també anomenat Cicle de Caixa. Però com la majoria de les empreses no paguen al comptat sinó que obtenen un crèdit, el temps des que l’empresa inverteix en el cicle d’explotació fins que recupera la inversió, és inferior al Període de maduració Econòmic; per tant, és menys temps que cal finançar el cicle d’explotació. De manera que cal calcular el Cicle de Caixa per conèixer el termini on s’ha de finançar l’explotació. El Cicle de Caixa és el resultat de restar del Període Mitjà de Maduració Econòmic el nombre de dies que triga l’empresa en pagar als seus proveïdors.