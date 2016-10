Opinió Oferta de treball: revisar mil peces d’alta precisió

U s imagineu una oferta laboral que indiqui: es busca persona metòdica per a treball sistemàtic en jornada laboral intensiva per revisar mil peces d’alta precisió. Podeu pensar quin perfil de persona pot realitzar aquesta tasca? Segons Francesc Sistach, director general d’una empresa dedicada a crear llocs de treball per a persones amb el trastorn de l’Espectre Autista, una persona amb autisme pot tenir les capacitats apropiades per realitzar aquesta tasca de forma altament satisfactòria. Estem parlant, finalment, de tenir una visió oberta de la societat que acull i ofereix oportunitats a tothom. Per aconseguir-ho calen estratègies valentes, decidides i ben treballades en tots els àmbits d’actuació. Aquest estiu, el Govern ha presentat la nova estratègia per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

D’entrada, l’escolta activa i reactiva als col·lectius implicats. Després de mesos de treball amb reiterades reunions a més de 10 entitats, amb inclusió d’aportacions i amb col·laboracions diverses, surt a la llum una proposta de la qual ens podem sentir satisfets. Aquest element és essencial, ja que el seguiment i l’abast és transversal i afecta tota la societat. S’estableixen models d’inserció i treball amb suport que oferiran oportunitats a les més de 3.746 persones que tenen una discapacitat o una invalidesa.

Estem parlant, doncs, d’una estratègia que no sols afecta el 4,7 % de la població andorrana sinó que busca implicar-hi tota la població. Es basa en principis clars que cal seguir impulsant dia a dia al nostre país: igualtat, normalització, apoderament, autonomia personal i espai públic inclusiu. Són paraules importants i, sobretot, són objectius essencials si volem construir una societat sana en tota l’extensió de la paraula.

Les accions són concretes i requeriran esforç per totes de les parts però ens ofereixen una visió esperançadora. D’entrada, la integració al mercat laboral de les persones amb discapacitat amb elements de normalització i autoresponsabilitat és essencial. Es promourà, per exemple, que les persones amb discapacitat s’inscriguin al Servei d’Ocupació d’Andorra de forma normalitzada. Amb una visió transversal i gràcies al nou rumb del Servei d’Ocupació, es posaran en marxa itineraris d’orientació professional i es treballarà per millorar la comunicació amb les empreses demandants. Podríem dir que es farà, en aquest sentit, el mateix recorregut que podries arribar a fer tu, que ara estàs llegint aquest article, si t’inscrius al Servei d’Ocupació a la recerca de feina: seguiment tenint en compte les teves característiques.

Per influir en l’engranatge del mercat laboral, cal també comptar amb la complicitat de les empreses. És per aquest motiu que es promouran mesures per reconèixer aquelles empreses que desenvolupin la responsabilitat social corporativa en àrees integratives. També es crearà una xarxa d’empreses responsables i es difondrà tota la informació disponible per tal d’assegurar que les empreses siguin coneixedores dels programes de treball amb suport per garantir una inserció laboral de qualitat i dels incentius per a la contractació.

Comissió de Social de DA