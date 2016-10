Opinió La importància d’una planificació patrimonial eficient

En publicacions anteriors s’han tractat temes com la planificació successòria i la transcendència, arribat el moment de jubilar-se, d’estar subjecte a una fiscalitat favorable. Ambdues qüestions mantenen un aspecte en comú, la importància d’una planificació patrimonial eficient.

La planificació patrimonial és una matèria que es caracteritza per ser d’una dificultat rellevant, atès que no només depèn de les rendes i necessitats personals –presents i futures– de l’interessat, sinó que aquests aspectes s’han de combinar amb els diferents marcs jurídics aplicables, així com amb l’amplíssim ventall de sectors en els quals es poden materialitzar inversions –financer, immobiliari, etc. Per si aquesta combinació no fos suficientment complexa, s’ha de considerar que aquests tres pilars són dinàmics, per no dir que podrien qualificar-se d’altament «volàtils».

Es tracta d’una tasca que requereix un esforç i atenció constant ja que hem d’estructurar degudament el nostre patrimoni des del primer moment en que el rebem, o bé des de que el comencem a construir. Una construcció que durem a terme durant tota la nostra vida i que en la majoria dels casos continua en les generacions successives. Tot això buscant sempre un creixement sòlid amb uns pilars que siguin capaços de minimitzar els danys derivats de factors externs com les crisis internacionals i sectorials.

En primer lloc, és important centrar-se en el perfil de la cartera d’actius en la quals es desitja invertir i, per això, entre altres factors, és primordial conèixer la previsió d’ingressos que tindrà l’interessat durant la seva vida, els quals poden concentrar-se en períodes curts de temps, o bé tenir un caràcter més constant. Un exemple clar d’ingressos concentrats en períodes curts de temps són els que poden obtenir els artistes o els esportistes d’elit.

En el cas d’un esportista d’elit, aquests solen concentrar la majoria de les seves rendes en un període de temps no superior a deu anys. En aquests supòsits, en una primera fase és important conscienciar a l’interessat que el tren de vida que ha de mantenir no és el que correspon a les rendes que està percebent en la seva cúspide professional, sinó que ha de preveure que en el futur aquestes poden baixar de manera dràstica. Unes dades sobre aquest tema: en el cas de jugadors de la NBA més d’un 60% es troba en fallida solament cinc anys després de retirar-se; quant als professionals de la NFL el 78% es troba en fallida o en una situació econòmica delicada només dos anys després del retir (font Sports Illustrated). Pel que fa al món del futbol, segons Schips Finen, el 30% dels futbolistes en actiu estan en la ruïna i un 50% ho estaran quan acabi la seva carrera professional. L’alt nivell de vida, el «millorable» assessorament sobre les seves inversions i la nul·la planificació patrimonial solen ser els factors que determinen aquestes xifres inquietants.

Una correcta diversificació patrimonial és un altre aspecte clau de la nostra planificació patrimonial. No concentrar tot el nostre patrimoni en la mateixa classe d’actius financers, dedicar una petita proporció de la nostra inversió en ‘startups’ que puguin resultar exitoses, així com mantenir un nivell d’actius immobiliaris són fórmules que solen donar bons resultats.

En relació a les inversions immobiliàries, els béns immobles en zones prime mantenen una tendència clarament alcista des del seu inici. D’altra banda, existeixen diferents fons immobiliaris que ens permeten participar en aquestes grans inversions amb un «tiquet» mínim de participació, el qual resulta relativament assequible.

No menys important és l’elecció de productes financers, així com un altre tipus inversions que puguin aprofitar-se d’un tractament fiscal favorable, sigui per estar exempts de tributació o per tenir una tributació diferida. Si bé el diferiment fiscal no comporta un estalvi fiscal directe, sí suposa un increment de la rendibilitat global de les inversions, el qual ve derivat de l’efecte financer del diferiment en el pagament d’impostos.

Finalment, es fa també recomanable realitzar una planificació successòria que permeti garantir que el nostre patrimoni es transmetrà als nostres successors amb un mínim impacte fiscal.

Per tots aquests motius, és molt recomanable cercar l’assessorament dels millors professionals en aquesta matèria, les dades almenys així ho indiquen.