Opinió En suport de l’esport a La Seu

Recentment s’ha celebrat a La Seu La Nit de l’Esport, una gala organitzada per una entitat privada amb la qual es busca donar un reconeixement als esportistes urgellencs i a tot el seu entorn: clubs, associacions, entrenadors i, en definitiva, a tot el món de l’esport urgellenc.

No voldria citar en aquestes línies cap nom en concret, ja que actualment, per sort, el nivell de l’esport a La Seu és molt alt: un bon nombre dels nostres esportistes i clubs, de totes les edats i modalitats esportives, competeixen i aconsegueixen èxits en els més alts nivells, tant esportius com socials. En aquests casos, no podem citar persones concretes sense caure en l’error d’oblidar-se algú.

És la vessant més social de la qual parlava en l’anterior paràgraf la que sí voldria destacar. Aquesta vessant més social de l’esport, moltes vegades no queda prou reconeguda i es relega a un segon lloc, deixant la medalla d’or als èxits exclusivament esportius. Totes les entitats esportives, però sobretot les que treballen amb infants i joves, realitzen una gran tasca, de manera desinteressada, fomentant hàbits saludables, esportius, educatius i de cohesió social, entre d’altres. A més, aquest compromís amb les noves generacions es realitza de manera continuada, la qual cosa fa que els més joves puguin desenvolupar-se tant en l’aspecte físic com social, d’una manera saludable, segura i ètica.

És per aquest motiu que tots hem de fer el que estigui a la nostra mà per a ajudar i fomentar aquestes grans iniciatives, que porten a gent de tota mena a oferir, de manera altruista, el seu temps als més joves, esperant únicament a canvi veure’ls créixer sans i feliços. És en aquest àmbit on les Administracions Públiques han de vetllar, des de la seva posició, per a que aquestes iniciatives essencials per a la ciutadania no defalleixin. Aquestes institucions han d’aportar no solament els equipaments esportius adequats, sinó que també han d’oferir el seu suport econòmic en els casos en què sigui necessari cobrir les depeses corrents i bàsiques que els equips poden arribar a tenir durant la temporada.



Les subvencions públiques a les entitats esportives sense ànim de lucre poden arribar a convertir-se en essencials per a la viabilitat d’aquests projectes. Prescindir d’elles limita l’accessibilitat de les famílies a la pràctica esportiva en igualtat de condicions, pot causar la precarietat esportiva o, fins i tot, el final de molts equips.

El fet de viure al Pirineu, agreuja els costos dels equips, deguts als inevitables desplaçaments. Aquesta circumstància fa encara més necessari el suport públic als clubs esportius. Per això, en el meu nom i en el dels meus companys, volem reclamar, una vegada més, el retorn del suport econòmic de l’ajuntament als clubs i entitats esportives.

Regidor de Compromís X La Seu