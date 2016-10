Assisteixo a una bateria de declaracions per part de l’exconsellera general Meritxell Mateu i del ministre Alcobé que em deixen totalment estupefacte.

La senyora Mateu afirma que d’altres membres del Consell General com el senyor Baró sabien la seva relació professional amb BPA, afirmació que converteix al senyor Baró en còmplice de la jugada.

També afirma que d’altres membres del Consell General infringeixen la llei. Això més que el Consell General d’Andorra es comença a semblar a la cova d’Alí Babà.

Sembla que si Antoni Martí munta un circ li creixerien els nans, amb un Consell General que s’assembla més al Salvame de Luxe que a un Parlament democràtic que juga a qui la fa més grossa i en el qual dia a dia ens assabentem que encara que infringeixis una o totes les lleis del peís hi ha persones que estan per sobre del bé i del mal i no passa res. Les lleis i les situacions insostenibles només són per als mortals, els Déus de l’Olimp són una altra cosa.

I amb aquest batibull volem anar a negociar un Acord d’Associació amb la Unió Europea (UE) que sigui beneficiós per Andorra? Que hi anirem amb la bandera pirata o què?

Ja està bé, cal ficar ordre a casa nostra abans de pretendre anar a negociar qualsevol cosa amb ningú, no es pot pretendre que encara que infringeixis una llei, si l’endemà de ser descobert ho admets, doncs au, pèls a la mar i correm un atapeït vel, que aquí no ha passat res!

Senyors i senyores de tot el món, sapigueu que existeix un peís on si hi infringeixes una llei i t’enxampen confessant la infracció no passa res, com els altres suposadament també ho fan doncs aleshores sí que no passa res.

Amb aquest panorama crec, sincerament, que el govern dels millors hauria d’avançar les eleccions per abans d’ahir, amb caràcter d’extrema urgència.

Si algú té el més mínim sentiment de peís veurà que la situació a part de burlesca ha esdevingut totalment insostenible, tots quedem a l’espera que la responsabilitat del senyor Antoni Martí sigui determinant i si encara queda una mica de dignitat, no perjudiqui encara més si cap, les institucions i en definitiva Andorra.

Si us plau, senyor Martí acabi amb tot aquest circ i anem a eleccions que ens permetin anar per Europa o cap a Europa amb el cap ben alt.

Secretari general de la USdA