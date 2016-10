Opinió Rajoy i Aznar es tenyeixen el cabell

Aquestes últimes setmanes, hem vist fins a la sacietat, i en tots els mitjans de comunicació al president en funcions del Govern espanyol, Mariano Rajoy Brey. Les imatges de Rajoy han aparegut a tot arreu, amb el seu característic look de barba grisenca –cada vegada més canosa– i la seva abundant cabellera de color castany fosc. Val la pena assenyalar, que Mariano Rajoy es va deixar barba amb 24 anys, quan era el registrador de la propietat més jove d’Espanya, ja que va resultar ferit a la cara com a conseqüència d’un aparatós accident de trànsit. Des de llavors, sempre ha portat barba per ocultar les cicatrius d’aquestes ferides.

El contrast entre la barba grisenca i el cabell castany s’ha anat accentuant en els darrers anys. Com Mariano Rajoy, nascut en1955, és un personatge públic des d’octubre del 1981, any en què va ser elegit diputat a les primeres eleccions autonòmiques gallegues en les llistes del partit polític Aliança Popular (actualment denominat Partit Popular), les seves fotos i vídeos al llarg d’aquests 35 ens mostren l’evolució del color dels seus atributs capil·lars. Raó per la qual, es pot observar en les fotos de Rajoy dels anys vuitanta un noi de vint anys que lluïa una espessa barba i un cabell frondós castanyer, i en les imatges actuals, el president en funcions a un sexagenari que porta una barba canosa i ostenta una envejable mata de pèl, però d’un color sospitosament fosc: sense un sol cabell blanc. Per tant, el que Rajoy ha fet per aparentar ser més jove, en aparèixer amb barba grisenca i cabell fosc, en realitat ha provocat uns resultats adversos, ja que la barba cabell blanc delata el cabell tenyit i per tant, un intent d’aparentar el que no és.

En el cas de José María Aznar, nascut el 1953, passa una cosa semblant, ja que llueix una abundant cabellera però sense un sola cabell blanc al cap. El brillant color negre ala de corb que ostenta Aznar, és sospitós de tenir el seu origen en un pot de tint per als cabells i no en la melanina generada pel vigorós cos de l’expresident del Govern espanyol. Ara bé, Aznar va optar fa uns anys per la tàctica d’anar minorant progressivament l’espessor del seu poblat mostatxo, per deixar-se un bigotet gairebé invisible, tipus velcro, de manera que el contrast entre els cabells negres i un bigoti canós queda molt dissimulat.



Els dermatòlegs assenyalen que quan el cos deixa de produir melanina, que és un pigment natural del nostre organisme encarregat de la coloració de la pell, cabell i ulls, el cabell es torna gris. Ara bé, els científics asseguren que hi ha un altre factor que pot incidir en això: la presència de peròxid d’hidrogen en el cabell. Mentre et tornes més adult, l’enzim catalasa encarregat de destruir peròxid d’hidrogen disminueix. Els cabells blancs prematurs estan relacionats amb els gens. Les raons genètiques també influeixen en l’aparició prematura dels cabells blancs; i si els pares i avis van ser canosos des de joves, el més probable és que els descendents també ho siguin.

Tot i que hi ha homes de menys de 30 anys els quals s’han començat a veure amb molts cabells blancs, d’acord a una investigació publicada el 2011 per The Dermatologist, els caucàsics solen tornar-se canosos durant la meitat dels 30 anys. Encara que hi ha homes que no tenen pèl blanc fins als 50. Al seu torn, el gènere també incideix en això; segons els especialistes, als homes els comencen a sortir cabells blancs a partir dels 30, mentre que a les dones després dels 35. Els científics especialitzats en temes capil·lars asseguren que, de mitjana, un 50% de la població tindrà la meitat de el seu cabell de color gris als 50 anys d’edat.

Alguns estudis han demostrat certa relació entre l’hàbit de fumar i els cabells blancs abans dels 30 anys. Una investigació publicada el 2010 al National Center for Biotechnology Information va determinar que els fumadors tenen 2,5 possibilitats més de desenvolupar cabells blancs prematurs en relació als que no fumen. Així que potser la condició de fumador de puros de Mariano Rajoy hagi accelerat el procés del seu encaniment.

Hi ha homes que asseguren que els cabells blancs donen un aspecte de saviesa i distinció, mentre que per a altres significa un veritable trauma. Els cabells blancs surten abans a la barba que en un altre lloc i això acomplexa a certs homes que apareixen de forma recurrent en els mitjans de comunicació. Més tard, els cabells blancs solen sortir en el cabell. Així les coses, què es pot fer amb els cabells blancs quan apareixen? Existeix alguna solució màgica? El doctor Michael Eidelman, director mèdic de Chelsea Skin i Laser a Nova York, testifica que no hi ha evidència científica que demostri que cremes, locions o massatges puguin prevenir els cabells blancs, i que la millor opció per als que volen cobrir els seus cabells blancs, és tenyir-se el cabell. Amb tot, Eidelman assenyala que la tintura no sempre és el millor camí per als homes a l’hora de tenir un look més natural.



Salta a la vista que molts polítics tenyeixen els cabells de color fosc, ja que pensen que si l’electorat nota el seu deteriorament físic, dubtaria sobre el seu poder i vigor i no els votarien. El problema sorgeix a l’hora de tenyir-se els cabells però no la barba. Els tints per a barba no sempre funcionen bé i requereixen un treball constant. A més en molts casos provoquen reaccions al·lèrgiques i urticàries. Davant d’aquest problema hi ha dues solucions: la primera, afaitar-se i no deixar-se barba: si no hi ha barba els cabells blancs no es veuran; però això no és una solució per a Rajoy que ha portat barba tota la vida des de l’accident. La segona, deixar-se de tonteries i complexos i exhibir la seva canicie amb orgull, com és el cas de l’expresident Felipe González.

Director de Brachfield & Morosólogos Asociados, BCN