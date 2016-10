Opinió Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors dos pronunciaments vinculants del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF).

Analitzarem dues Consultes Tributàries Vinculants, una pel que fa a l’aplicació de l’exempció establerta a l’article 5, apartat k de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per determinats guanys de capital i l’altra, en relació als beneficis empresarials i a l’obligació d’acreditar la residencia fiscal de l’empresa beneficiaria de la renda en l’aplicació dels convenis per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal.

Consulta Vinculant del 16 de desembre del 2015 (Núm. CV0023-2015-Impost sobre la renda de les persones físiques) en relació a l’aplicació de l’exempció establerta a l’article 5, apartat k de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques per determinats guanys de capital.

La persona física consultant planteja al DTF si resulten exemptes les rendes derivades dels guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió o el reemborsament de les accions o participacions en qualsevol organisme d’inversió col·lectiva estranger regulat en la normativa aplicable a aquests organismes, així com els guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de les transmissions de valors representatius de la participació en els fons propis d’entitats estrangeres sense haver tingut una participació superior al 25% en el capital, en els fons propis, els resultats o els drets de vot de les entitats en els 12 mesos anteriors al moment de la transmissió.

En relació a la qüestió, el DTF manifesta criteri vinculant en el sentit de que l’exempció establerta en l’article exposat anteriorment, s’aplicarà entre d’altres, als guanys i les pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió o el reemborsament de les accions o participacions en qualsevol organisme d’inversió col·lectiva estranger regulat en la normativa aplicable a aquests organismes, així com als guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de les transmissions de valors representatius de la participació en els fons propis d’entitats estrangeres, sempre que es compleixin els requisits establerts en l’article en qüestió. Per tant la residència fiscal de l’entitat participada no determina l’aplicació de l’exempció.

Consulta Vinculant del 3 de març del 2016 (Núm. CV0034-2016-Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir el frau fiscal en matèria d’impostos sobre la renda, Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal i impost sobre la renda dels no residents fiscals) en relació als beneficis empresarials i a l’obligació d’acreditar la residencia fiscal de l’empresa beneficiaria de la renda

La Societat consultant planteja al DTF dues qüestions sobre l’aplicació dels CDIs:

–La confirmació per part del DTF de que, quan la consultant satisfà rendes qualificades com a beneficis empresarials a entitats franceses, si és necessari que aquesta estigui en possessió d’algun tipus de documentació que acrediti la residencia fiscal dels perceptors de les rendes a fi i efecte d’aplicar les disposicions del CDI amb França i no haver de practicar la deguda retenció sobre les rendes satisfetes.



–La confirmació per part del DTF de que, quan la consultant satisfà rendes qualificades com a beneficis empresarials a entitats espanyoles, si és necessari que aquesta estigui en possessió d’algun tipus de documentació que acrediti la residència fiscal dels perceptors de les rendes a fi i efecte d’aplicar les disposicions del CDI amb Espanya i no haver de practicar la deguda retenció sobre les rendes satisfetes.

En relació a les qüestions plantejades, el DTF manifesta criteri vinculant en el sentit de que els convenis per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda objecte de la consulta no estableixen que per obtenir els avantatges previstos en l’article 7, els beneficiaris efectius de les rendes hagin de presentar un document per acreditar la seva residència fiscal, entenem que l’entitat consultant podrà prescindir de demanar un document que certifiqui la residència fiscal de l’empresa beneficiària de la renda qualificada pels convenis com a beneficis empresarials quan disposi d’informació congruent (coherent i lògica) que indiqui que l’empresa destinatària de la renda és resident fiscal en un dels estats contractants.

En particular, una empresa andorrana que rep serveis d’una empresa francesa o espanyola ha de disposar d’elements de prova suficients per acreditar que el seu proveïdor o subministrador és un empresari o professional amb residència fiscal a l’altre país, ja sigui mitjançant la indicació en els documents facilitats del seu número identificador fiscal i de la inscripció en un registre a efectes mercantils o de comerç, o bé a través d’altres mitjans de prova admesos en dret que fonamentin la convicció sobre la residència fiscal.

No obstant això, per tal d’aplicar les disposicions dels convenis objecte de la consulta, l’entitat consultant haurà de sol·licitar un certificat que acrediti la residència fiscal de l’empresa beneficiària de la renda en un dels estats contractants quan no disposi d’informació suficient que li permeti constatar la residència fiscal de l’empresa en qüestió.