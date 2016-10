Opinió Obertura

La setmana passada vaig poder assistir a la jornada empresarial organitzada pel Govern, Actua i el Govern d’Aragó, emmarcada en la Setmana d’Aragó a Andorra.

En el seu parlament d’obertura, el ministre Gilbert Saboya recordava que «més enllà del turisme, que és un punt de confluència d’activitat econòmica important, estem fent un pas més els dos territoris per relacionar-nos de forma més profunda, d’explorar oportunitats de negoci i d’explorar tot allò que també ens uneix».

De fet, la trobada va permetre que més de 50 empresaris a banda i banda de la frontera exploressin oportunitats de col·laboració i negoci. Aquests tipus de trobades, que esdevenen cada vegada més freqüents, són símptoma del procés d’obertura que està experimentant la nostra economia i la bona percepció que genera el país com a plaça interessant i competitiva des del punt de vista econòmic i empresarial

La inversió estrangera a Andorra s’ha convertit, ençà de l’aprovació de la llei el 2012, en una eina de creixement econòmic i un instrument cabdal per a l’atracció d’emprenedors, de nou talent d’innovació i de coneixement cap al nostre país.

Des d’un punt de vista teòric, la inversió estrangera i molt especialment la inversió estrangera directa― influeix en el creixement i augmenta la productivitat del teixit empresarial del país receptor. A la pràctica, un dels principals efectes de la inversió estrangera és la diversificació de l’economia, amb la creació de nous sectors econòmics i l’augment de la competitivitat dels sectors ja existents.

Així, la liberalització de les inversions estrangeres a Andorra , juntament amb la signatura de convenis de doble imposició i l’aplicació d’una fiscalitat directa homologable i competitiva ha posicionat l’economia andorrana en situació de competir amb els nostres veïns.

Veiem en les darreres estadístiques publicades que la inversió estrangera a Andorra ha liderat el creixement econòmic dels darrers trimestres i ja representa el 3,4 del nostre PIB, fins i tot per sobre de la mitjana europea. Però, el més important és que ha estat indispensable per a la creació d’ocupació.

I arribat a aquest punt, m’agradaria fer una reflexió perquè tots plegats obrim els ulls: com estaria el nostre país si el 2012 no haguéssim obert la nostra economia? Com estaríem si el Govern, l’any 2012, i el grup parlamentari que li donava suport no haguessin estat prou valents per tirar endavant amb l’anhelada obertura de la nostra economia? Què hagués passat si haguéssim fet el mateix que fins aleshores: posposar l’obertura sense motiu?

Doncs la resposta és bastant fàcil, al meu entendre i al de qualsevol que tingui dos dits de front. Segurament, Andorra estaria pitjor: amb més atur i menys dinamisme econòmic.

Probablement encara no som on alguns ens imaginàvem que seríem avui. Segurament ens esperàvem que empreses de renom s’instal·lessin al nostre país en un curt termini. Però, probablement, cal ser més pacient i entendre que tot necessita el seu temps i això implica que aquest es dilati més del que voldríem.

Però, en qualsevol cas, hem de ser conscients d’una cosa ben clara: tenim camí per recórrer però tenim definida la direcció cap a on hem d’anar.