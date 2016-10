Opinió El rem i els estudiants a Barcelona

És bastant comú que el canvi d’aires porti en si mateix un canvi d’hàbits. Quants han sigut els andorrans que han decidit anar a estudiar fora, i s’han trobat amb problemes per seguir fent esport? Aquesta mateixa pregunta es van fer cinc joves del país que estudien a la capital catalana. De la resposta, va nàixer la idea que avui es coneix com la Federació Andorrana de Rem. Els cinc, practicants habituals de l’esport, van pensar que la calma del mar i la sensació de fer esport a l’aire lliure i en contacte amb la naturalesa, és molt semblant al que senten quan estan al país dels Pirineus. Sent així doncs, perquè no compartir-ho amb tothom?

La idea la tenien clara, i les ganes eren fortes. El primer pas doncs, era posar el projecte en comú. I on millor que al Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra? Dos dels esportistes varen assistir a una reunió, i d’aquesta manera van comentar la jugada. La conclusió va ser que invertir en el benestar dels joves, és invertir en el benestar del país. Amb aquesta premissa, es van unir forces per aconseguir fer real la creació d’una Federació Andorrana de Rem, feta i dirigida pels joves.

D’aquesta manera, la reunió va donar el tret de sortida per començar a treballar. El gabinet de creació de la Federació Andorrana de Rem està preparant la presentació del projecte complet, perquè aquest sigui aprovat per la FNJA. Si s’obté la majoria de la cambra, com sembla que passarà, l’equació serà completa. Es tindran els recursos i la gent suficient per portar a terme

totes les tasques necessàries perquè el rem sigui un dels protagonistes en la vida universitària dels andorrans a Barcelona. Però no només és una bonica iniciativa en temes d’esport i benestar. Des del primer dia, des de la primera reunió, es té clar que la federació de rem també serà un nucli social. Fer esport implica relacionar-se, i les relacions són un símptoma de salut social i de desenvolupament del capital humà. Aquesta és la segona premissa i amb la que també es treballarà, amb l’incondicional suport de la FNJA. Sembla ser doncs que els joves estan disposats a unir-se en pro del benestar i en pro del país, i això sempre és una bona notícia. H