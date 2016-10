Opinió El ‘Llibre Blanc de la Igualtat’

El passat dia 21 d’octubre vàrem presentar conjuntament amb el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, els treballs per a l’elaboració del Llibre Blanc de la Igualtat a totes les associacions i col·lectius d’Andorra.

Uns treballs que ja es van començar durant la passada legislatura en el marc de les reunions de gènere amb la participació de tots els grups parlamentaris, i amb l’objectiu d’analitzar la situació de les dones a Andorra i establir les propostes necessàries al nostre país per corregir la discriminació que pateixen les dones i promoure la cultura de la igualtat, uns treballs que van finalitzar amb la proposta d’acord per promoure la igualtat de gènere des del Consell General amb el suport del Govern i amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Andorrans, i que va ser adoptada per unanimitat.

Aquest encàrrec el va rebre la Comissió Legislativa d’Afers Socials, que després d’un seguit de reunions amb diferents col·lectius per analitzar com es podia encarar aquesta tasca, va decidir per unanimitat ampliar l’abast de l’acord per tal de donar resposta no només a les desigualtats per raó de gènere, sinó ampliar el seu camp d’acció a totes les situacions de desigualtat o discriminació presents a la nostra societat.

Calia encarar aquest treball de forma general i transversal per donar cobertura a la resta de grups vulnerables a la societat.

La discriminació es manifesta a través de diferències en el tracte que reben persones o col·lectius per motius arbitraris, per motius relacionats amb certes característiques individuals o grupals i que provoquen que o bé no rebin el mateix tracte disminuint les seves oportunitats, o bé el tracte estigui impregnat per components d’odi provocant situacions de violència envers a determinats grups.

És per aquest motiu que el Llibre Blanc de la Igualtat és el resultat d’una voluntat compartida tant dels grups polítics representats al Consell General com del Govern d’Andorra, que seguint les recomanacions en matèria d’igualtat d’oportunitats i partint de l’obligació i compromís dels poders públics vol promoure les condicions que permetin eliminar els obstacles i garantir una igualtat efectiva de totes les persones.

Ens oferirà les eines necessàries per poder fer front a les necessitats dels grups afectats per la discriminació per assolir la igualtat a través d’unes conclusions, unes recomanacions i unes prioritats.

Durant aquesta tasca serà imprescindibles recollir totes les dades que ens ajudin a identificar quines problemàtiques en matèria de discriminació hi ha a Andorra i a partir d’aquí, dissenyar una estratègia per promoure les condicions d’igualtat i aconseguir una societat més justa, solidaria i equitativa.

Una de les accions més important i compartida que se’n desprendrà, i que disposa de la voluntat política unànime, és la futura Llei d’Igualtat, que tindrà com objectiu incidir en l’eradicació de les discriminacions de gènere que afecten al 50% de la població, però també de les altres discriminacions que puguin patir les diferents persones que formen part de diferents col·lectius com ara la gent gran, els infants i els joves, les persones amb discapacitat, el col·lectiu LGTBIQ o les persones immigrants.

Com no pot ser d’un altra manera, ha de ser un treball fruit de la participació de tots per poder aconseguir un document final que serà la base que ens cal per poder afrontar la desigualtat, i que tots els nostres ciutadans, independent de la seva condició social, política, racial, d’orientació sexual, religiosa, etc., puguin viure amb les mateixes condicions i gaudir de les mateixes oportunitats.

Consellera General SDP

Grup Mixt