Opinió Art efímer

Aquesta vegada l’Andorra Shopping Festival ve definit per l’art efímer, com efímera és la moda que canvia cada temporada sense que res pugui aturar-la. La immediatesa i la rapidesa són substantius que caracteritzen cada vegada més la nostra societat i els seus gustos i aficions.



Com a art efímer entenem tota expressió artística concebuda sense l’afany que perduri en el temps. És un art que es gaudeix durant un curt període de temps, fugaç, transitori; passatger. Com ho és la Nocturne collection de Vittoria Ballons.



El tema d’aquesta edició del Shopping Festival és l’art de volar amb la imaginació i aquests vestits de nit realitzats amb globus de làtex i adornats amb diferents complements han aconseguit de sobres assolir el repte, a més de la bellesa, l’elegància i la sofisticació que transmeten, tot i estar realitzats amb un material tan senzill i econòmic, que fa que els carrers es vesteixin amb un aire de festa i ens transporti al somiat món de les passarel·les.



A més, com ja sabem, el concepte d’art ha anat canviant amb el temps. L’art que va començar sent un privilegi del que només gaudien uns pocs, ha acabat sent un fet de masses. A l’actualitat, fins i tot el públic pot formar part d’una obra d’art, participar i involucrar-se en ella.



També ha canviat l’objecte que en si mateix era considerat com a una obra d’art, estenent-se el terme a creacions tals com, per exemple, un tatuatge o un maquillatge corporal, un grafit, una escultura de sorra o de gel o un plat de cuina, entre moltes altres creacions. Per tant, els materials amb que actualment es crea una obra d’art son inacabables: plantes, pedres, diverses teles, petxines, etcètera. Només cal tenir una mica d’imaginació per trobar el que necessites per tal de poder donar forma a la teva idea.



Fins i tot, l’arquitectura, fins ara sempre realitzada amb un afany de perdurabilitat en el temps, també compta avui dia amb cert tipus de construccions concebudes com edificacions transitòries destinades a un fi restringit a un termini determinat de temps.

I és que l’art, lligat profundament a la societat i la cultura en què es crea, fora del seu temps i context perd el seu significat original i el fi per al qual va ser creat. Tot i així, l’home ha conservat aquests objectes antics amb un afany de perdurabilitat i de conservar la bellesa a través del temps, la qual cosa impedia que altres creacions fossin considerades art pel seu caràcter canviant i passatger.

A l’actualitat, com hem dit, el significat d’aquest concepte ha canviat. Art és una manera de crear i donar forma amb un afany estètic a un aspecte de la realitat que ens envolta, a un pensament o a una emoció valent-se de qualsevol tipus de recursos plàstics, lingüístics o sonors. El millor, és que ara l’art queda a l’abast de tothom.

A gaudir-lo!