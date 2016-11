Opinió La responsabilitat de DA

Qui es pot creure que els membres de l’executiu de DA no estaven assabentats de la disbauxa existent al SAAS! Els senyals d’alerta eren múltiples i, de fet, només són necessaris segons d’interès en una conversa, amb persones vinculades d’una manera o altra amb la parapública sanitària, per entreveure la magnitud del problema. Però està clar que no veu qui no vol veure.



La passivitat del Govern de Demòcrates en el malbaratament de recursos públics i altres irregularitats dins del SAAS, durant tant de temps i amb tants avisos clars, posa en evidència la seva màxima corresponsabilitat i complicitat en tot l’afer. Només ara han mogut fitxa, més que forçats per la perseverança dels socialdemòcrates.



Així malgrat haver fet màxima resistència, el Govern no ha pogut fer altra cosa que acabar portant l’afer de les irregularitats del SAAS a la fiscalia. Ho han acabat fent però amb la marxa enrere posada i amb clara intenció d’orientar l’acció d’aquesta. De fet, en totes les seves declaracions han buscat a trametre el missatge que només es trobarien responsabilitats administratives.



Senyors de Govern, per salut democràtica i separació de poders, pot ser que deixem que cadascú faci la feina que li correspon.



Tanmateix veient el rigor més que lax de Toni Martí en relació a l’obligació d’acatar les normes més fonamentals (i això que sigui al Govern com també en els seus anys al comú) ens fa entreveure, dia rere dia que el què pot ser greu, o molt greu per qualsevol ciutadà, no té les mateixes conseqüències pels components de DA i els seus amiguets.



Aquesta complicitat (en el cas del SAAS però també en altres àmbits) posen en perill una democràcia debilitada per la poca credibilitat dels seus governants, per un desànim general, per unes institucions públiques cada dia més castigades i desmotivades gràcies a les actuacions nefastes dels caps pensants de Demòcrates per Andorra...



Malgrat que DA fa creure que està preocupat per una desafecció política que va in crescendo, cada dia que passa ens porta més a pensar que en realitat això poc els inquieta i tot porta a creure que és més aviat un efecte de propaganda.



Si això realment els amoïnés, les actuacions serien unes altres i, de fet, un acaba pensant que a més desafecció, més beneficis electorals per aquells que treuen rèdit de què una gran part de la població es desentengui totalment de les seves accions.



Ara, a Demòcrates per Andorra els toca actuar de forma immediata, prendre decisions i posar ordre en un món sanitari i social que durant molt de temps, ha tingut vida pròpia i no sempre en una bona direcció.



Persones al capdamunt del SAAS, amb funcions claus però amb dedicació parcial, tolerància més que inacceptable en relació a incompliments constants de les lleis, tractes personals intolerables, poc rigor en el control de les accions preses... I això, any rere any, amb la complicitat d’uns governants que han brillat per la seva absència i inacció.



Senyors de DA, no s’equivoquin ni busquin confondre. La responsabilitat de governar la tenen vostès que són els que van guanyar les eleccions.



Als socialdemòcrates, la sanitat ens preocupa, i molt; de fet les hores que hi dediquem en la nostra tasca de control a Govern, ho avalen. Ara bé, la responsabilitat de prendre decisions executives la té sense cap mena de dubte el Govern i aquest les haurà d’afrontar i assumir.



Consellera general socialdemòcrata