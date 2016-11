Opinió La competència és bona?

Molts empresaris es queixen que amb el fenomen de la globalització i la industrialització dels països cada vegada existeix més competència. Però, en realitat, la competència és tan dolenta com diuen? O pel contrari, resulta beneficiosa? Tot depèn novament del color del vidre amb què es miri.

La competència et fa continuar posant-te reptes per tal de superar-te i continuar millorant, perquè mai pots quedar-te parat si vols continuar endavant amb les teves metes i les del teu negoci. A més, t’aporta idees i et fa crear-ne de noves que t’ajuden a crear la teva pròpia identitat per tal de diferenciar-te de la resta de les empreses del teu sector.

La competència, per descomptat, també té efectes beneficiosos per als clients, com per exemple, que compten amb més opcions per poder triar dins d’un servei, però no vull ara centrar-me en els clients, sinó en els empresaris.

Una pregunta interessant seria si cal mantenir vigilada la competència. Les opinions són molt variades. Hi ha qui vigila constantment a la competència i hi ha qui és partidari d’ocupar aquest temps a innovar la seva pròpia empresa i no perdre el temps veient el que fan els altres. Jo, per la meva part em quedo en un punt intermedi. M’agrada conèixer les idees de la competència i saber què fan, però dedicar-me més als meus propis projectes i idees de negoci.

La competència et serveix per inspirar-te de les bones idees i fugir de les dolentes. Còpia, diria jo, però no a la babalà. Sempre millorant la idea i carregant-la de la teva pròpia identitat i del que tu realment vols proporcionar a la teva clientela. Pensa sempre què pots aportar d’innovador i que faci que els meus clients se sentin atrets pels meus serveis. Així, finalment, observant a la competència, encara que resulti contradictori, aconsegueixes ser diferent de la resta i caracteritzar-te per les teves pròpies idees.

Tenir competència també és un índex que el sector en què estàs treballant és rendible. Una idea sense competència pot ser magnífica, però normalment sol resultar un veritable desastre. Si la competència funciona, sabràs que pots millorar els teus serveis, superar-te i no quedar-te enrere.

En els negocis ets com un corredor incansable, però un corredor de fons que sempre està caminant cap a una direcció i complint metes, una per una, però que mai acaben. Un negoci sempre ha d’estar en creixement, canviant, innovant-se, etcètera.

I, per acabar, reafirmar la idea que la competència dóna vida al sector en què treballes i sense ella potser ni tan sols hi hauria una oportunitat de negoci. H