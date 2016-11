Opinió Consultori fiscal

A Aquesta setmana volem compartir amb els lectors un pronunciament vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF).

Analitzarem una Consulta Tributària Vinculant en relació a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara en endavant, IRPF) pel que fa a tributació en l’IRPF de la remuneració percebuda pels accionistes de les societats mitjançant el lliurament d’accions alliberades.

Consulta Vinculant del 29 de novembre del 2016 (Núm. CV0064-2016 - Impost sobre la renda de les persones físiques) en relació a la tributació del lliurament d’accions alliberades a favor de persones físiques residents fiscals a Andorra.

L’entitat consultant planteja al DTF quina és la fiscalitat aplicable a les operacions anomenades ‘script o stock dividend’ fetes per algunes entitats cotitzades a l’estranger i de les que en són beneficiaris els accionistes de les mateixes, entre ells, clients de les entitats bancàries del Principat. Vegem en què consisteix.

Les juntes generals d’algunes societats cotitzades a l’estranger, decideixen que la remuneració dels seus accionistes es pugui efectuar, a elecció dels mateixos, mitjançant el lliurament d’efectiu, o bé mitjançant el lliurament d’accions alliberades (és a dir, sense que l’accionista hagi de desemborsar cap quantitat com a contrapartida a les accions rebudes).

El mecanisme de pagament d’aquestes remuneracions s’efectua de la següent manera:

–En primer lloc, la junta general d’accionistes acorda el pagament d’aquesta remuneració acordant al mateix temps una ampliació de capital totalment alliberada i donant la possibilitat als socis de la companyia de:

o Rebre un efectiu mitjançant l’entrega dels drets de subscripció a la societat a un preu fixat.

o Rebre accions alliberades de la societat.

–En compliment del mencionat anteriorment, cada accionista rep una quantitat de drets de subscripció preferents, en proporció al nombre d’accions de que sigui titular. Els drets de subscripció preferents poden ser transmesos en un mercat regulat durant un termini concret. Un cop transcorregut aquest termini, els drets de subscripció preferents es transformen en accions.

–Conseqüentment, cada accionista pot decidir:

o No transmetre els drets de subscripció preferents obtinguts dins el període esmentat. En aquest cas, un cop transcorregut aquest termini als accionistes els hi són lliurades noves accions de la companyia.

o Transmetre en el mercat tots o part dels drets de subscripció preferents dins el termini. En aquest cas, si els accionistes han transmès tots els drets de subscripció preferents, aquests reben l’import de la seva remuneració en efectiu; o bé, si únicament n’han transmès una part, reben un import en efectiu i per la resta accions alliberades.

o Transmetre a la societat emissora tots o part dels drets de subscripció dins el termini a preu fixat. En aquest cas, si els accionistes han transmès tots els drets de subscripció preferents, aquests reben l’import de la seva remuneració en efectiu; o bé, si únicament n’han transmès una part, reben un import en efectiu i per la resta accions alliberades.

Habitualment, les societats que efectuen el pagament de les remuneracions mencionades mitjançant el lliurament d’accions alliberades, ho fan augmentant el seu capital social amb càrrec a les seves reserves.

El DTF entén que als efectes de l’IRPF, les remuneracions percebudes per l’accionista derivades de l’entrega dels drets de subscripció a la societat es consideren com a altres rendes derivades de la participació en el patrimoni net d’entitats, perquè aquestes compensacions tenen com a objectiu garantir a l’accionista rebre una determinada remuneració amb independència de la valoració dels drets en el mercat i que els drets adquirits finalment s’exercitin o no.

Atès el que s’ha comentat en el paràgraf anterior, les rendes percebudes per l’accionista derivades de l’entrega dels drets de subscripció a la societat tenen la consideració de rendiments de capital mobiliari, tal com estableix l’article 22, apartat 1, de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (d’ara en endavant, LIRPF) .

En conseqüència, les rendes en qüestió estan subjectes a retenció en aplicació de l’article 50, apartat 2.b, de la LIRPF).

Pel que fa a les accions alliberades que perceben els accionistes, s’entén que, atès que la junta general d’accionistes acorda el pagament d’aquestes remuneracions acordant al mateix temps una ampliació de capital totalment alliberada, als efectes de l’IRPF, no es produeix cap guany o pèrdua de capital, ni rendiment de capital mobiliari.

En el cas en qüestió es difereix la tributació fins al moment de la seva posterior transmissió. D’altra banda, el valor d’adquisició de les accions alliberades percebudes pels accionistes, així com el de les accions de les quals procedeixin, serà el resultat de repartir el cost total entre el nombre de títols, tant els antics com els alliberats que li correspongui. L’antiguitat serà la que correspon a les accions de les quals procedeixin.

En el cas que l’accionista transmeti en el mercat els drets de subscripció, s’entén que, tal com es desprèn del Comunicat tècnic sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinats productes financers, de data 4 de març del 2015, l’import obtingut en la transmissió esmentada donarà lloc a un guany o a una pèrdua de capital, a computar d’acord amb les regles general de l’impost.

En el cas en qüestió, s’entén aplicable l’exempció prevista a la lletra k de l’article 5 de la Llei de l’impost, en la mesura que es donin les condicions establertes al precepte indicat.