Opinió Tots, a patolls, a l’explicació del que està passant

Bé; doncs si tots escriuen sobre això… Per què no nosaltres? Al cap i a la fi, el meu mentor em va ensenyar que per projectar el futur, com a mínim, cal entendre el que passa. Anem allà.

El progrés econòmic requereix de bona política. Per bona política entenc una governació efectiva; i una governació efectiva, al seu torn, requereix de saber quan un govern ha d’estar present i quan s’ha de retirar. Bé, en la meva vida només he conegut estats (governs) que caminen en una adreça: més estat; més presència. Respon això al concepte de governació efectiva? Al meu entendre, no. Això nega el concepte encunyat pel gran Adam Smith de «mà invisible» (i que els explicaré en una altra ocasió).

L’única manera que un estat fort (gran i present) sigui efectiu és que convisqui amb una societat suficientment forta que obligui (i converteixi) l’estat a ser responsable. No obstant això, i lamento molt haver-ho de dir, això és una contradicció en els termes, doncs en veritat he après que més estat només significa menys societat. Per als escèptics, tècnicament parlant això que dic és indiscutible, doncs els enormes recursos que el primer consumeix (per a la seva pròpia supervivència) els deixa de tenir l’altre. Més d’un comporta, inequívocament, a menys de l’altre. En un planeta de recursos finits això és una certesa tautològica.

Tota vegada, la comunitat de tecnòcrates, buròcrates i altres subespècies dins de la família dels planificadors (ja siguin d’esquerres o pertanyin a les elits institucionals), proven la mel del poder, que per cert els va ser atorgat en resposta a les seves promeses de progrés, i no volen després abandonar-ho (alguna cosa tan natural i entenedora, com a reprotxable). El no abandó del poder significa el que els comentava: estats més i més grans. Per què? Per la simple raó que en la seva labor de planificar (i realitzar les seves promeses) dits tecnòcrates fallen, i després d’haver fallat, han d’afrontar una decisió de el «doble o res», per mantenir-se en l’estructura de poder o per abandonar-la. Escullen «doble», com poden imaginar-se (ho demostra que els deutes públics no paren de créixer). Doble de recursos per a l’estat! Doncs amb menys, no han pogut lliurar les promeses.

Això sol funcionar així: L’alt prelat de l’ortodòxia defensora de la intervenció (excessiva) de l’estat afirma que el progrés pot ser creat exnihile (del no-res) gràcies a l’acció de l’Estat. Quan fallen (el que sol ocórrer sempre) menteixen. Un exemple? Conec un país que es vanagloria de ser el que més creix a Europa, +3%, però resulta que aquest any llançarà un dèficit de més del 4,6% del PIB. ? Això és demanar un préstec a l’exterior (posant com a garantia la societat) i gastar-se els diners del préstec per llançar un PIB positiu. On està el mèrit del planificador?

Tot això explica el que estem veient. La gent està farta dels estats. El ‘brexit’ és menys UE i el seu gran aparell polític que és Brussel·les. Trump és menys Hillary (el que equival a menys Washington i menys estat). I molt em temo que si el meu amic Jean Claude Junker segueix utilitzant aquests termes en referir-se a Turquia, uns altres seguiran ràpidament als britànics.

Per als que els enxampi una mica lluny, Turquia, que només complirà 69 dels 72 requisits exigits en el tractat de lliure circulació de turcs en l’espai a la UE (a canvi que Ankara segueixi mantenint els més de 3 milions de refugiats que volen arribar a Berlín, París, Amsterdam o Londres), rebrà un ‘progress report’ negatiu (i probablement definitiu) sobre la idoneïtat de ratificar el tractat de visats per a turcs. Després d’haver parlat amb oficials, molt em temo que aquest tractat saltarà per l’aire abans que acabi l’any, la qual cosa em porta a pensar (com així es va apuntar ahir des del Govern d’Holanda) en una nova crisi migratòria. Una altra errada de l’Estat (es digui Brussel·les, Juncker, Erdogán o qui sigui).

Això, i no una altra cosa, explica el que avui veiem: Ingerència excessiva d’estats costosíssims que a més fallen. Ara que ja entenen per què passa tot això, la pregunta incòmoda del dia és: Quina regió del món manté aquesta adreça cap a més estat? Si són capaços de respondre, sabran llavors en quina regió van a donar-se més canvis polítics. I si entenen que els canvis polítics suposen (com hem vist) trencar la baralla, les institucions, les unions, etc., entendran quin castell fet amb naips s’enfrontarà als majors vents polítics. Comença per U i acaba per E (té dues lletres). Es poden imaginar els efectes en aquest mercat.