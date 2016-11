Opinió Montoro vs Montserrat per la llista de morosos

El ministre espanyol d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va emprendre des de l’any 2012 una implacable croada contra els defraudadors fiscals i morosos de l’Estat espanyol. El ministre Montoro, com a paladí del Govern en la lluita contra els deutors recalcitrants, volia fer públics els noms dels defraudadors i morosos amb el fisc com a escarni públic i mesura de pressió perquè els afectats paguessin els seus deutes.



Després de superar molts obstacles i vèncer resistències en el si del propi Govern popular de Mariano Rajoy, a l’abril del 2015 el ministre va aconseguir finalment el seu objectiu quan el Consell de Ministres va aprovar la publicació d’aquest particular llistat de deutors fiscals, dins de la reforma de la Llei general tributària.



El professor Cristóbal Montoro (catedràtic d’Economia Aplicada, Hisenda Pública i Dret Tributari) porta anys argumentant que, per motius d’interès general i per potenciar la lluita contra el frau, cal fer públics els noms dels defraudadors i morosos amb el fisc. Per aquest motiu es denomina col·loquialment a aquest llistat de deutors contumaços amb l’Agència Tributària com: la llista Montoro de morosos.



Montoro va aconseguir, en el marc de lluita contra el frau tributari, que a la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació de la Llei general tributària, s’afegís l’article 95 bis, referent a la «publicitat de situacions d’incompliment rellevant de les obligacions tributàries». Sota aquest eufemisme, s’amaga l’autorització a Hisenda per publicar la llista de morosos amb els fonsde l’Estat; en concret aquells que deuen més d’un milió d’euros. Paga la pena assenyalar, que la llei va comptar amb el vot a favor del PP i el rebuig de l’oposició, que va criticar, especialment, que la reforma no possibiliti que es conegui el nom dels que es van acollir a l’anomenada amnistia fiscal el 2012 .



La vigent norma tributària permet que surti a la llum pública la relació de defraudadors amb les sentències condemnatòries fermes dels delictes contra la Hisenda pública que es confirmin després de l’entrada en vigor de la reforma, tot i que derivin de fets esdevinguts prèviament. Mitjançant aquest precepte es donarà publicitat parcial a les dades identificatives de les sentències condemnatòries fermes de delictes contra la Hisenda pública, és a dir, delictes en l’àmbit fiscal, insolvències punibles i contraban.



Ara bé, el llistat de morosos i defraudadors amb la Hisenda Pública queda limitat per llei als morosos que deuen més d’un milió d’euros als fons públics i que no hagin estat pagades en el termini d’ingrés voluntari, llevat que estiguin ajornades o suspeses.



Per tant, si un contribuent deu 999.999 euros al fisc no surt retratat en el llistat de morosos, però si té la mala sort de deure 1.000.001 sí que veurà el seu nom reflectit en la llista Montoro. Com a botó de mostra, en l’últim llistat publicat per Hisenda, un ciutadà anomenat Pedro G.O. va tenir l’infortuni de deure 1.000.077 euros a l’erari públic i, per aquests miserables 77 euros, figura a la llista de morosos i defraudadors d’Hisenda. Ja és mala sort! D’haver-ho sabut segur que hagués pagat cent euros a l’Administració Tributària i així s’hagués estalviat el mal tràngol.



Al meu entendre, es col·loca el llistó molt alt; un milió és una quantitat molt elevada, la qual cosa permetrà que deutors amb quantitats impagades importants escapin a la difusió pública. Hauria estat més lògic posar el llistó en 120.000 euros, que és l’import que delimita el delicte fiscal.



Per tot això, els deutors recalcitrants amb l’Estat reben una intimidació de pagament molt especial perquè saldin els seus deutes.



Cal tenir present que la llista de deutors es coneixerà en el primer semestre de cada any natural i que el llistat es podrà descarregar lliurement a través del web oficial de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Ara bé, la llista només serà accessible durant tres mesos des de la seva publicació i s’impedirà la indexació del contingut de la llista a través de motors de cerca a Internet; o sigui, no es podrà fer la cerca a Google de la llista de morosos; en conseqüència, per poder veure les dades caldrà acudir directament a l’adreça d’Internet on es publiquin, tenint en compte que els llistats deixaran de ser accessibles als tres mesos de la data de publicació.



Fins a la data, Cristóbal Montoro ha tingut el beneplàcit de tot l’Executiu de Rajoy per continuar publicant el llistat de morosos tributaris que porta el seu nom. Ara bé, amb el nomenament dels nous ministres del Govern, Montoro es pot trobar amb una possible antagonista a la seva llista de morosos, dins el mateix Consell de Ministres.



L’opositora és Dolors Montserrat Monserrat, nova ministra de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat. El motiu és més aviat personal i no polític: l’empresa de la família de la nova ministra, Montserrat Operador Logístic SL, surt a la llista Montoro amb un deute morós amb Hisenda de 2.305.822,98 euros, segons l’última llista de morosos publicada per l’Agència Tributària el juny passat.



Fins al maig d’aquest any, quan Montserrat Operador Logístic SL es va declarar en concurs de creditors, l’empresa tenia com a administrador únic Jaume Montserrat Montserrat, germà de la ministra. Entre els seus apoderats també hi ha la mare de la nova ministra, Dolors Montserrat Cullere, històrica dirigent del PP català, i la seva germana, Magdalena Montserrat Montserrat.



Per tant, és molt lògic que el sentiment d’autoestima de Dolors Montserrat s’hagi vist ferit per la publicació del nom de l’empresa de la seva família –que a més és el seu– a la llista Montoro, i que si sorgeix el tema de la llista de morosos amb Hisenda en el Consell de Ministres, l’ambient es pot caldejar considerablement.



Director de Brachfield & Morosólogos Asociados, BCN