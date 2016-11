Opinió Catalunya, temps de canvi

Pocs dies després de finalitzar el XIIIè Congrés del Partit dels Socialistes de Catalunya, i el procés de primàries, m’agradaria fer arribar algunes reflexions als lectors sobre les contribucions socialistes a la millora de la situació actual que viu el país i que ens comprometem a impulsar durant els propers anys.



No cal dir que vivim moments de grans canvis, a vegades convulsos, i d’incerteses que dificulten trobar solucions concretes als reptes i problemes que viuen els ciutadans i les ciutadanes de casa nostra i d’arreu del món. I més, després de veure com els discursos xenòfobs, discriminadors i populistes s’imposen arreu d’Europa i d’Estats Units. Alguns proposen solucions fàcils i ràpides a problemes cada vegada més complexos, degut a que el sistema polític i institucional actual no ha aconseguit resoldre’ls de manera satisfactòria. Veig, amb enorme tristesa i frustració com el Sr. Trump guanya les eleccions contra tot pronòstic.



És evident que cal canviar i millorar moltes coses del sistema actual. Millores sobre els projectes, actituds i maneres de fer política. No construirem una Catalunya amb progrés econòmic i amb igualtat d’oportunitats i drets si no canviem la manera de fer les coses per part de cadascun de nosaltres. Perquè, per sobre de tot, cal recuperar la confiança i la credibilitat en les persones si volem millorar la situació actual. Com deia Mahatma Gandhi “tu has de ser el canvi que desitges veure al món”. Crec, sincerament, que ens cal recuperar els vells (i bells) valors de “lluita” per millorar el món on vivim; amb proximitat, honestedat i passió per convertir-nos en part del canvi de Gandhi.



Els i les socialistes de Catalunya tenim el projecte polític perfectament definit: Reconeixement de Catalunya com una Nació, apostar per un Estat Federal i un Pacte Fiscal, construir una alternativa d’Esquerres, crear progrés econòmic i social, aturar el canvi climàtic, regenerar la política, garantir la igualtat d’oportunitats o uns serveis públics de salut i educació de qualitat, entre d’altres. Però no n’hi ha prou! Més enllà del projecte polític, caldrà tornar a connectar i il·lusionar els ciutadans a través d’un canvi d’actituds i formes. Ningú ens creurà si no canviem.



Per la meva part, no quedarà. Com a responsable del Sector Agroalimentari i del Món Rural de l’Executiva el PSC intentaré, de manera incansable i honesta, apropar els canvis esmentats arreu dels pobles del territori. Els ciutadans d’arreu del país s’han de sentir escoltats i protagonistes de les decisions que es prenen.



Resulta molt urgent recuperar la retallada del 40% del pressupost perdut del Departament d’Agricultura o la caiguda de més del 80% de les Inversiones dels diferents Departaments de la Generalitat a la major part de comarques rurals de Catalunya, per exemple. Inversions i serveis públics imprescindibles per millorar la competitivitat del sector agroalimentari i de l’economia i per aturar el despoblament, envelliment i empobriment que viuen moltes zones rurals. També caldrà centrar els esforços en evitar les ventes dels productors per sota el preu de cost, eliminant les pràctiques abusives i de morositat al sector. O tornar a impulsar les polítiques abandonades cap a les dones i joves, la gestió forestal, els productes ecològics o el Decret de gestió de purins, entre d’altres. Si no ho fem, la fractura territorial entre les àrees metropolitanes i les rurals no pararà de créixer amb conseqüències nefastes pel conjunt del país.



Les inversions, infraestructures i serveis territorials perduts són importants, com també ho és acostar la política i les decisions col·lectives a persones, entitats i pobles d’arreu.

Per acabar, voldria utilitzar una metàfora castellera. Per fer un bon Castell i arribar ben amunt cal fer una bona pinya, una bona direcció i força empenta. Doncs aquestes, i d’altres, seran les actituds que guiaran les dones i homes del Partit dels Socialistes de Catalunya. Avui, més que mai, estarem units i serem forts i útils a Catalunya i a la seva gent per fer arribar el país el més amunt possible.



Òscar Ordeig

Diputat al Parlament i responsable de Món Rural i Sector Agroalimentari del PSC.