Opinió Carta oberta sobre la Proposta de resolució del Parlament de Catalunya

Voldria fer algunes consideracions i matisos importants sobre la controvertida Proposta de resolució aprovada pel Parlament de Catalunya durant el Debat de Política General del passat mes d’octubre. La resolució en qüestió demanava restringir la contractació pública de la Generalitat a les empreses que tinguin relació financera amb el Principat d’Andorra i vetar els reconeixements esportius i culturals a persones amb la residència a Andorra. Al respecte, com a Diputat al Parlament del Grup Socialista en presentació del Pirineu, voldria afirmar el següent:



1. Afirmar que el Principat d’Andorra no és un paradís fiscal des del 2011, a partir dels acords amb l’OCDE, la Unió Europea i Espanya en matèria fiscal i tributària. Al mateix temps, lamentar la confusió creada al respecte amb el redactat i aprovació de la proposta de resolució.



2. Donar suport i desitjar continuïtat als processos de negociació entre el Govern andorrà i la Unió Europea, Espanya i Catalunya per millorar les relacions intergovernamentals i per avançar cap a la transparència bancària i l’harmonització fiscal.



3. Confirmar la voluntat de seguir treballant per potenciar les relacions econòmiques, polítiques i socials entre el Principat d’Andorra i el Pirineu Català. Així com, amb la resta de Catalunya i de territoris fronterers de muntanya.



4. Expressar el màxim respecte institucional a la sobirania i autonomia del Principat d’Andorra en les seves qüestions internes i demanar que es parli amb més coneixement de la realitat del país veí per no ferir sensibilitats.



5. Destacar la impossibilitat legal d’aplicar la Resolució en qüestió ja que contravindria els mateixos acords de col·laboració i acostament amb els països veïns. També pels errors de forma del mateix redactat.



6. Recordar que el Debat de Política General no permet presentar esmenes o transaccions a les propostes de resolució, havent-se de votar en bloc.



Fets aquests aclariments, i respectant al màxim les demandes d’arreu en la millora de la transparència i de la fiscalitat justa, només em resta comprometre’m a explicar i fer pedagogia sobre aquesta realitat. Així com, fomentar el diàleg entre les institucions per aclarir possibles malentesos i per impulsar el progrés econòmic i socials als dos costats de la frontera.



Per a la Seu d’Urgell, i per al conjunt del Pirineu, és molt important i de vital importància que les relacions continuïn sent fluïdes, com fins ara, per aprofundir en els vincles històrics, econòmics i socials que hem tingut des de fa segles.



Diputat del PSC i regidor de Compromís X la Seu