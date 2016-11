Opinió Qui diu que no a una inversió?

A tot el país hi ha un dèficit d’inversions, però jo com a Pirinenc reclamo primordialment les del meu territori. Sóc conscient de la realitat actual, amb una tresoreria de la Generalitat que és la que és, uns pressupostos prorrogats... Per tant, és molt difícil aconseguir finançament per a noves infraestructures o inversions, i quan s’aconsegueix alguna cosa, encara que segons la teva opinió no sigui la més necessària, és molt difícil oposar-t’hi.



Els dèficits del territori tots els coneixem, telecomunicacions, xarxa viària, centres sanitaris, inversió als centres educatius, falta de beques per poder cursar estudis superiors en igualtat d’oportunitats...



Per als urgellencs, l’Hospital de la Seu és una prioritat, ja que la salut és una prioritat per a tothom. Ara començarem la seva remodelació, la veritat és que el projecte és engrescador, ja que ampliarem l’espai sociosanitari, que actualment està molt lluny de l’òptim, i aconseguirem un aprofitament de l’espai de l’edifici més eficient. Per tant, ja tenim aquí una inversió, però el major problema que té l’hospital és el seu deute, heretat d’anys anteriors, i que esperem eixugar en els propers anys amb el pla d’empresa actual.



A una part de la planta baixa de l’hospital hi ha el CAP, que paga un lloguer a l’hospital per utilitzar aquest espai. Les instal·lacions del CAP ja tenen els seus anys, i les condicions de treball de l’equip sanitari segurament no són les més adients, però pel que fa als usuaris, no hi ha un clam popular demanant un CAP nou. Ara fa poc, s’han acabat unes obres, que han costat uns 70.000 euros, però que podríem etiquetar-les com a un «pegat», una altra inversió. Aquesta ja em costa més entendre, ja que tenim la promesa que d’aquí poc tindrem un CAP nou a un altre espai de la ciutat, per tant calia fer aquestes obres?



Cal un CAP nou? A tots ens agrada estrenar espardenyes, i segurament sí que serà una bona inversió, però l’òptim no seria fer un nou centre sanitari de dalt a baix, és a dir hospital i CAP, i deixar-nos de fer pegats a un i altre lloc? Ara bé, estem parlant de milions d’euros d’inversió, i aquests van molt escassos, amb el que torno al títol, qui diu que no a una inversió?



Des del grup municipal d’ERC a la Seu vam reservar una partida del pla d’inversions, per poder consensuar amb la resta de grups inversions a la nostra ciutat. Aquest consens no ha estat gaire fructífer, ja sigui perquè hi ha qui creu que no és un bon sistema o perquè potser per un rèdit polític es prefereix que no es faci res. Nosaltres creiem que a la nostra ciutat hi ha molts punts on cal destinar-hi recursos/inversions, deixant a un costat els interessos partidistes i filosòfics, i posant per davant el nostre municipi i els seus ciutadans. Tot i així, possiblement n’hi hauran que diran no a unes inversions. Qui? Ho veurem al ple municipal.



Regidor d’ERC a la Seu