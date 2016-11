Opinió Suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític d’una part del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat per la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.



En el desenvolupament de les seves funcions com a càrrec electe, Joan Coma va expressar el seu suport a la Declaració del 9N. Les declaracions, fetes en seu plenària i com a lliure expressió del mandat polític que té encomanat estan emmarcades no només en la llibertat d’expressió sinó en la legítima defensa de l’autodeterminació dels pobles. Dret negat reiteradament per l’Estat Espanyol i les seves institucions.



El delicte de sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per si mateix una catalogació jurídica d’excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar a un representant escollit democràticament quan defensa els seu ideari. Es tracta d’un delicte que a la resta de països només s’aplica quan hi ha un alçament en armes, i que en el cas de l’Estat Espanyol pot comportar penes de presó.



Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, ja massa habituals a l’Estat Espanyol. Es tracta d’un procés penal amb una clara connotació censora que pretén criminalitzar la protesta i legítima manifestació política, judicialitzant els responsables polítics que només expressen el que de forma massiva, popular i democràtica fa anys que expressa la majoria social del poble català. L’últim i no menys important dels objectius és instal·lar la cultura de la por a la societat catalana, per la corretja de transmissió dels seus càrrecs electes.



Per tot això que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:



1. Expressar el nostre suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, acusat del delicte de sedició per haver donat suport a la declaració del 9N i explicitar el seu compromís amb el mandat democràtic que té encomanat, així com a tots els càrrecs públics encausats per defensar la declaració del 9N i/o per actuar en conseqüència amb aquesta declaració.



2. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics.



3. Refermar el compromís d’aquest ajuntament amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.



4. Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i al Tribunal Suprem que s’arxivi la causa oberta contra Joan Coma i la resta d’imputats.



5. Penjar la bandera estelada del balcó de l’ajuntament pel temps que pugui durar la detenció d’en Joan Coma o de qualsevol altre càrrec electe imputat per la defensa la declaració del 9N.



6. Enviar una còpia d’aquesta moció al President de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, als afectats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a l’Associació de Municipis per la Independència i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals.



Moció presentada per la Candidatura d’Unitat Popular a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. La moció ha estat aprovada amb els vots de la CUP, Convergència (excepte el punt 5) i ERC. Compromís X la Seu s’ha abstingut.