Opinió Contra les violències masclistes, autoorganització feminista!

Un altre 25 de novembre en el què com és habitual, per denunciar la violència masclista que patim les dones ens toca visibilitzar el patriarcat a través de la seva cara més brutal, la què mata... ens toca fer recompte de les dones assassinades. Aquest 2016 ja en són 32 als Països Catalans i 92 a l'Estat Espanyol.



Com cada any hem de lamentar que existeixin xifres de dones mortes; com cada any hem de recordar que aquestes dones assassinades no són morts aïllades que són feminicidis; com cada any hem d'explicar que els feminicidis són conseqüència d'una violència masclista sistematitzada en la societat; com cada any hem d'assenyalar el patriarcat -i el capitalisme- com el sistema que permet i perpetua aquesta violència masclista en la societat; com cada any hem de manifestar que no ens morim que ens maten, com cada any hem de cridar ben fort que ens volem vives...BEN VIVES!!



La violència masclista ens colpeja dia rere dia de formes diverses, les més assumides per la societat serien les manifestacions més explícites, agressions psicològiques com culpabilitzar, amenaçar, ignorar, desprestigiar,..., les agressions físiques, les violacions i agressions sexistes, fins l’assassinat en la seva forma més brutal i criminal. Però no s'acaba aquí, també les formes més subtils sustenten aquesta violència sistèmica vers les dones, el micromasclisme, la invisibilització de les pròpies agressions, la publicitat, el llenguatge i l'humor sexista, el control estètic sobre els nostres cossos, la doble explotació laboral (per ser classe obrera i per ser dones) quan cobrem menys per un mateix lloc de treball i quan ocupem els llocs més alts de les llistes de l'atur; el treball de cures i la maternitat.



Una violència masclista generada i legitimada per un sistema patriarcal que ens vol submises, víctimes i explotades per sustentar un sistema capitalista basat en les relacions de poder i en les desigualtats socials i que es perpetua amb les desigualtats per raons de gènere. Davant la sistematització de les agressions masclistes d'opressió i dominació vers les dones, la millor resposta és l'autoorganització feminista, portar la lluita feminista al carrer, a les nostres places, a les nostres cases, a tots els espais de les nostres vides. Cal destapar tot tipus d'agressions masclistes per visibilitzar i fer palès que en la societat continuem assumint i justificant moltes formes de violència estructural contra les dones, i entre totes cal combatre teixint sororitat, amb autodefensa feminista, amb empoderament i autoorganització, i amb desobediència davant les regles d'una societat patriarcal, capitalista i catòlica que no ens representa, quan ens atorga un rols de gènere, uns cànons estètics, uns models de família, en relacions afectives i de sexualitat que no volem i què ens condemna a uns salaris més baixos, que permet l’assetjament sexual als llocs de feina, que ens silencia en tots els àmbits de la nostra vida i que victimitza un cop assassinades.



Totes les dones som agents actius del canvi i des del col·lectiu de dones feministes de l’Alt Urgell volem teixir les xarxes mitjançant les quals podrem abordar el canvi social que volem. Perquè la nostra acció feminista és imprescindible per acompanyar i guiar la transformació social que fem en el nostre dia a dia. Les unes al costat de les altres, diem PROU a les violències masclistes i ens donem suport per gaudir de vides i relacions lliures.



Per això, i en motiu del dia internacional contra les violències masclistes, volem portar el feminisme i aquesta lluita al carrer i fer visibles, on més invisibilitzades, normalitzades i legitimades estan, totes les diferents agressions que dia rere dia patim pel sol fet de ser dones. Us convoquem aquest divendres 25 de novembre a les 20h a la plaça de les monges de la Seu d'Urgell per visibilitzar i condemnar la violència masclista a les nostres vides.



PROU FEMINICIDIS: NI UNA MENYS!!