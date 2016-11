Opinió Un Congrés sense nostàlgies

En un dels passatges del seu llibre “El viento de las horas”, l’escriptora mexicana Ángeles Mastreta diu “cap nostàlgia mou el que sacseja un desig; i el futur està en desitjar”.



Dissabte, gairebé disset anys després de la seva fundació, el PS celebrarà el seu XIV Congrés dedicat a completar i concretar el projecte polític dels socialdemòcrates pels propers anys.



Si les propostes innovadores en matèria fiscal o d’acostament a Europa que vàrem formular en aquells inicis ja han estat normalitzades i acceptades -amb major o menor desgana- per la majoria de forces polítiques, hi ha un altre grup de les nostres propostes, les que tractaven de drets i de justícia social, de la defensa del medi ambient, de la igualtat entre homes i dones o de les llibertats individuals que tenen encara molt camí a fer al nostre país.



La nostra ideologia, social i democràtica, ens anima a continuar desitjant un projecte de canvi profund que s’enfronti de manera valent als problemes comuns a la major part dels ciutadans; “desitjar” és tenir una actitud activa, radicalment contrària a “esperar”.



Les ponències que s’han presentat, encara que semblin tractar aspectes parcials de les necessitats polítiques de la societat andorrana, tenen un enfocament coherent, ja que renoven el nostre compromís d’un canvi cap a cotes majors de llibertat, d’igualtat, de justícia, de solidaritat amb els més desfavorits i amb les generacions futures.

El canvi del sistema electoral i la proposta sobre la nacionalitat van en la direcció d’aprofundir la cohesió i la igualtat real entre tots els ciutadans.



La reforma del sistema territorial i de les competències busca una major eficàcia en la utilització de recursos i la seva redistribució més justa. Com també persegueix aquesta redistribució justa, la proposta sobre la renda bàsica.



Hi ha consens sobre el diagnòstic de què model econòmic del país està en crisi; les propostes de cada actor polític, però, no són coincidents, la ponència sobre Economia verda, és un pas més per afirmar avui el nostre compromís ambiental.



Lluitar contra la connivència entre el poder econòmic i el poder polític necessita una regulació de les incompatibilitats; les “habituds” dels polítics de la dreta no han canviat, ni canviaran només amb bona voluntat o bones intencions; calen lleis per a dificultar la infiltració dels interessos particulars en els nuclis decisoris del poder polític.



Continuar la concreció de l’alternativa socialdemòcrata necessita millorar l’estructura, el funcionament i la “permeabilitat” entre el partit i la societat, entre els militants i els electors que desitgen canvis de veritat del sistema polític, de la societat i de l’economia, per això en aquest Congrés plantejarem una reforma dels estatuts per fer del PS un partit més democràtic, més participatiu i més obert a la societat.