Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors l’entrada en vigor de les modificacions previstes per a l’Impost sobre Societats en el Projecte de llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i d ela Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (d’ara en endavant, el Projecte de Llei).

Específicament, la disposició final primera prevista en aquest Projecte de Llei conté determinades modificacions de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats, encaminades a prevenir certes pràctiques fiscals que, al llarg dels anys en què aquest impost ha estat vigent, s’han identificat com a potencialment abusives o generadores de situacions de desimposició i que requereixen mecanismes legals específics per contrarestar-les.

En particular, les mesures introduïdes inclouen:

1. Un nou supòsit de despeses no deduïbles per tal d’evitar que els obligats tributaris, juntament amb persones o entitats vinculades, aprofitin o explotin asimetries normatives (tant si són causades per una qualificació fiscal de les operacions diferent com simplement per una nul·la o mínima tributació de les rendes) que donen lloc a una erosió de les bases de tributació andorranes.

2. Una limitació a la transmissió de societats amb pèrdues fiscals quan es tracti d’entitats que han estat inactives durant un cert període de temps o a les quals se’ls dóna una nova activitat.

3. La limitació de l’aplicació de l’exempció per evitar la doble imposició als casos en què les rendes hagin suportat, efectivament, una doble imposició, excloent de l’abast de l’article les rendes que no hagin tributat prèviament o que no hagin suportat un determinat nivell mínim de tributació.

4. Una limitació a la deduïbilitat de l’amortització en relació amb immobles adquirits a persones o entitats que no hagin tributat a un tipus del 10% en la seva transmissió.

La Disposició final sisena del Projecte de Llei estableix que «aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Tanmateix, les seves disposicions seran aplicables en els termes següents:

a) Els articles 1 a 17 i les disposicions finals tercera, quarta i cinquena seran aplicables en relació amb les operacions acordades a partir de la seva entrada en vigor.



b) Les disposicions derogatòries i les disposicions finals primera i segona seran aplicables als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2017.



No obstant això, les modificacions previstes pels apartats 8 i 10 de la disposició final primera d’aquesta Llei seran efectives des del moment en què tingui lloc l’admissió a tràmit i publicació en el Butlletí Oficial del Consell General del Projecte de llei, i les modificacions previstes pels apartats 5 i 11 de la disposició final primera d’aquesta Llei seran aplicables en relació amb les transmissions d’immobles o de participacions en el capital social o drets de vot, respectivament, que hagin tingut lloc des del moment en què tingui lloc l’admissió a tràmit i publicació en el Butlletí Oficial del Consell General del Projecte de llei».

D’acord a l’establer a l’apartat b) de la Disposició final sisena, es determina que les modificacions previstes a la disposició final primera als apartats 8 i 10, modificacions esmentades en els punst 1 i 2 anterior, serien efectives des de el moment en què tingui lloc l’admissió a tràmit i publicació del Butlletí Oficial del Consell General el Projecte de Llei, aquesta data va ser el 13 d’octubre del 2016.

Tanmateix, al propi apartat b) de la Disposició final sisena, es determina que les modificacions previstes pels apartats 5 i 11, esmentades en els punts 3 i 4 anterior, serien efectives amb les transmissions d’immobles o de participacions en el capital social o drets de vot, respectivament, que hagin tingut lloc des del moment en què tingui lloc l’admissió a tràmit i publicació en el Butlletí Oficial del Consell General del Projecte de llei, aquesta data va ser el 13 d’octubre del 2016.

És d’interès, doncs, analitzar l’àmbit temporal d’aplicació de les normes tributàries.

En aquet sentit l’apartat primer de l’article 9 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari (en endavant, LBOT) estableix que les «les normes tributàries entren en vigor d’acord amb allò que es disposi amb caràcter general per a la vigència de les normes, si en les lleis respectives de cada tribut no es disposa altrament».

Atès l’apartat segon de l’article 9 de la LBOT, «les normes tributàries no tenen efecte retroactiu. S’apliquen als tributs que no tenen període impositiu meritats a partir de la seva entrada en vigor, i a la resta de tributs a partir del principi del període impositiu que s’iniciï un cop hagin entrat en vigor».

Per tant, seria d’esperar que el legislador durant el tràmit parlamentari adeqüés l’àmbit d’entrada en vigor de la disposició final primera del Projecte de Llei a l’establir a la LBOT.

Com a conseqüència, les modificacions de la Llei de l’Impost sobre Societats s’aplicarien als períodes impositiu següents un cop entri en vigor la llei, es a dir, si la llei entrés en vigor al 2015 s’aplicarien per als períodes impositius de l’Impost sobre Societats que s’iniciessin amb posterioritat al 2015.