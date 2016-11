Opinió Segur d’un mateix

Diuen que cal estar segur d’un mateix quan prens una decisió d’inversió. Bé, hi han persones immutablement segures de sí mateixes, però aquests casos els acostumem a trobar solament entre els alemanys, els francesos i els anglesos; el que teòricament situa a la resta d’europeus en la categoria de ‘no aptes’ per a l’activitat de la inversió financera. L’alemany se sent segur de sí mateix, perquè coneix la ciència que ell mateix ha inventat i que per a ell és la veritat absoluta. El francès se sent segur perquè se sap fascinant intel·lectual i físicament als ulls dels altres. L’anglès té fe cega en sí mateix per pertànyer al país mes civilitzat del món i sap que tot el que fa com a anglès està bé. La resta no estan mai segurs de si mateixos, perquè o bé s’emocionen, o no saben ni volen saber, o s’obliden fàcilment. Sent doncs, conscient d’aquest clar desavantatge, m’aventuraré a respondre a la pregunta que molts de vostès m’han fet, després de l’acompliment erràtic dels mercats i el seu entrebanc durant l’inici de setembre d’aquest any.

Quan pregunto als agents que operen al mercat per la recent indecisió dels actius i la reculada d’aquests em responen dues coses. Uns ho atribueixen al perill que els bancs centrals a Europa i al Japó decideixin emprendre la retirada i deixar d’oferir suport al mercat, decebuts pel pobre resultat de les seves accions. Això explicaria la caiguda del mercat de deute. Ja vaig explicar fa uns dies que veig això poc probable. Uns altres em responen el de sempre: que estan veient una desacceleració generalitzada en els EUA que ‘fa olor’ a recessió. Això explicaria la caiguda de l’Equity. Referent a això, els hi contesto que jo també he vist el mateix que ells, encara que sembla que veiem coses diferents. Reconec el de la reculada en àrees importants (manufactura es contreu -0,4 % yoy, ISM serveis desaccelera a 51 des de 54, i el rebot del sector immobiliari ha perdut força). Fins aquí la part insofrible. La gran pregunta és si això és el que se’n diu un ‘soft-patch’ (sot) o, com ells creuen, la fase inicial d’una recessió. En la meva humil i ‘insegura’ opinió, hi han tres raons convincents per desvaloritzar (que no menysprear) els seus més temuts presagis.



1. Un dels meus indicadors preferits per estimar el risc de recessió és l’‘NFIB job openings’, que, per cert, l’he introduït en mes d’una ocasió. Aquest indicador es manté en el més alt d’aquest cicle de recuperació (és a dir, des del 2009 fins avui). Mirin, això va mes enllà d’una mera estadística. L’alt nivell de les vacants creades suggereix (encara que de manera esbiaixada pels primerencs) que les companyies als EUA veuen aquesta desacceleració que els hi comentava com alguna cosa temporal, doncs en veritat segueixen intentant contractar personal dins d’un mercat laboral que està ja molt estret i en el qual no hi ha treballadors inactius disponibles. Davant d’això, lluny d’experimentar una reacció d’efectes ‘rotulians’ d’aquests que et fan doblegar les cames per la preocupació, el que projecto és una pressió salarial a l’alça, així com del consum corresponent. Això no és recessiu. Més aviat al contrari, «fa bona olor”.

2. Malgrat el recent augment en els interessos dels bons en els trams llargs de la corba, una cosa que fins i tot els més segurs de si mateixos poden veure com una amenaça per a les vendes en el sector immobiliari (doncs el cost de finançament és mes elevat), haig de dir de manera segura i decidida que els tipus d’interès a llarg termini (i els costos de finançament) segueixen sent molt baixos i decididament ‘supportive’ per al creixement.



3. Desacceleració en els serveis? Res no pot sostenir ritmes d’acceleració permanents. Passar de 54 a 51 és desaccelerar el ritme d’expansió, però es només expansió al cap i a la fi. Ja en parlarem quan se situï de manera repetida per sota de 50.



Una altra cosa que m’agrada utilitzar per mesurar els riscos d’aquesta economia és la comparació entre el Retorn del Capital (ROIC), i el Cost del Capital (ANAR). Quan el primer cau als nivells (o es situa per sota) del segon, llavors hem de resar, doncs l’emprenedor-empresari deixarà d’utilitzar el capital. Avui no és el cas.

Encara volen escoltar la recomanació de com actuar davant d’això, encara que jo no parli alemany i no hagi nascut a París ni a Londres? Imaginem que vostè està avui amb exposició neutra (invertit però cobert). Si la TIR dels bons (Treasury) segueix pujant, llavors la probabilitat d’una recessió als EUA augmentarà, la qual cosa significa que a partir del 2 % - 2.25 % en la TIR vostè haurà de començar a comprar bons a 10 anys i evitar comprar borsa en “mínims” (doncs no ho seran encara que vostè ho cregui). Si en canvi la TIR dels bons deixa de pujar i es manté per uns dies en el rang 1,7 % - 2 %, llavors vostè ha de comprar borsa en mínims durant aquests dies (perquè probablement els nivells que vegi en aquest moment siguin mínims). Per descomptat, res és segur en la vida.